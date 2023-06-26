عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: 30 يونيو كانت بداية حقيقية لعودة مصر إلى دورها الريادي

30 يونيو
30 يونيو

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق في مصر خلال ال10 سنوات الأخيرة من إنجازات، يكشف أن 30 يونيو كانت الثورة الحقيقية لتصحيح مسار الوطن، وأنه لم يكن ممكنا تحمل جماعة الإخوان الإرهابية أكثر من عام واحد في الحكم.

 مرور 10 سنوات على ثورة 30

وقال القماطي في تصريح صحفي له اليوم: ثورة 30 يونيو كانت بداية حقيقية لعودة مصر إلى دورها الريادي إقليميا وعربيا وعالميا، بالإضافة إلى الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية، في مواجهة محاولات الإخوان طمس هويتها وأخونتها والدخول بها في مسار أسود لكي تتحول وفق ما كان مخططا لها لمأوى للإرهاب، وتحقق مزاعمهم في الخلافة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المصريين يتذكرون اليوم مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو التي نجحت في تحقيق استقر الوطن وإزاحة الإخوان.

وأكد النائب، أن ما تحقق من إنجازات ضخمة وحقيقية، يؤكد أنها ذكرى سوف ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، بعدما نجح الشعب بإرادته الحرة في إنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية التي كادت تدخل البلاد في فتنة كبرى.


وقال عضو الشيوخ: 30 يونيو كانت صك البراءة للوطن وإنهاء مسار حكم دموي، بعدما انتفض فيها عشرات الملايين من المصريين، لإسقاط حكم جماعة أساءت لمصر ودورها وتاريخها.

وأشاد النائب، بالدور الوطني الذي لعبته القوات المسلحة، بقيادة الرئيس السيسي وقتها، حينما انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها، قائلا: بفضل وقفة القوات المسلحة في صف ملايين المصريين انتصرت الثورة وتم إزاحة جماعة الإخوان.

واختتم النائب عمرو القماطي: 30 يونيو صفحة بيضاء في تاريخ الوطن، وما فعله الرئيس السيسي في مصر من إنجازات طوال 10 سنوات ماضية يسطر في مجلدات، بعدما بدأت مصر طريقا واسعا للأمن والتنمية.

الرئيس السيسي الشعب المصري القوات المسلحة النائب عمرو القماطي ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

مفاجأة.. محاولات للصلح بين سيف جعفر وإدارة الزمالك

قائد فاجنر يخرج عن صمته لأول مرة منذ فشل تمرده على روسيا

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

ترشيحاتنا

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أركان الحج وواجباته السبعة .. تعرف عليها بالتفصيل

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

سعر الذهب يستقر في محلات الصاغة اليوم .. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية

اوعي تشتريها.. علامات تدل على أن اللحوم كبيرة العمر

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ