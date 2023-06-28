أوس أوس: بجسد دور أحد أفراد منظمة مستر إكس .. فيديو

كشف الفنان محمد أسامة “أوس أوس” تفاصيل شخصيته فى فيلم "مستر اكس" بطولة الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد والذى يعرض حاليا فى السينما.

وقال أوس أوس لعدسة صدى البلد :" بجسد شخصية جابى أحد أفراد منظمة “مستر إكس" ، وبطلق الرجالة المقهورة من زوجاتهم ".

وأضاف أوس أوس :" سعيد بالتعاون مع أحمد فهمى وهنا الزاهد لحرصهم على ظهورى بأحسن صورة".

وعن المنافسة فى موسم عيد الأضحى أوضح أوس أوس :" الأفلام قوية فى موسم عيد الأضحى ، والمنافسة هتكون لصالح الجمهور".

فيلم مستر اكس

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.