أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

كشف الفنان أحمد فهمى بعض كواليس فيلمه "مستر اكس" والذى يعرض حاليا فى السينما والذى يشاركه البطولة فيه هنا الزاهد.

وقال أحمد فهمى فى تصريحات لصدى البلد: ان فيلم مستر إكس كان مرهق جدا حيث استغرق التحضير له وتصويره عام ونصف والجميع بذل مجهودا كبيرا حتى يخرج العمل بالشكل المطلوب.

وأضاف أحمد فهمى : سعدت بالتعامل مع كل فريق العمل وأرى اننا إمام منافسة قوية من الأفلام الأخرى التى يتم عرضها مثل بيت الروبى وتاج والبعبع.

وأوضح أحمد فهمى أن عمله القادم وهو فيلم سفاح الجيزة ومن المقرر ان يعرض فى الصيف وهو عن قصة حقيقية.

فيلم مستر اكس

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.