العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

أعلنت السلطات المحلية فى ولاية كاليفورنيا العثور على جثة النجم العالمى جوليان ساندز، الذى اختفى في يناير الماضى.

وأوضحت الشرطة، فى بيان لها، أن عملية التعرف على الجثة التي عثر عليها في جبل بالدي في 24 يونيو الجارى، اكتملت، وأظهرت نتائجها أنها للممثل جوليان ساندز ولكن حتى الآن تجري التحقيقات حول السبب الحقيقى وراء الوفاة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم الإبلاغ عن فقد ساندز، وهو متنزه ومتسلق متحمس، في أواخر يناير بعد أن فشل في العودة من نزهة فردية بالقرب من جبل بالدي في كاليفورنيا.

قام رجال الإنقاذ بعزل الأصوات من هاتفه المحمول إلى منطقة متمركزة على الجبل، لكن سوء الأحوال الجوية أعاق البحث.

وقالت إدارة عمدة مقاطعة سان برناردينو إنه “على الرغم من الطقس الأكثر دفئًا مؤخرًا، لا يزال يتعذر الوصول إلى أجزاء من الجبل بسبب ظروف جبال الألب القاسية، وتشتمل معظم مناطق البحث على منحدرات شديدة الانحدار لا تزال، حتى في هذا الوقت من العام، مغطاة بـ10 أقدام زائدة من الجليد والثلج في ذروته، وشارك في البحث أكثر من 80 متطوعًا وطاقم مروحيات”.

فيما تم العثور على سيارة الممثل في 18 يناير، واستمرت عمليات البحث في فصل الشتاء على الرغم من الطقس العاصف الذي كان يهدد بوقوع انهيارات ثلجية.

جوليان ساندز

جوليان ساندز من مواليد 4 يناير 1958 في يوركشاير بإنجلترا، ودرس في كلية لورد واندسوورث.

بدأ جوليان ساندز مشواره الفني عام 1982 في مسلسل “Play for Today”، وشارك في العديد من الأعمال الشهيرة مثل “A Room with a View” و"Warlock" و"Arachnophobia" و"Naked Lunch".