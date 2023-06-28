عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

جوليان ساندز
جوليان ساندز

أعلنت السلطات المحلية فى ولاية كاليفورنيا العثور على جثة النجم العالمى جوليان ساندز، الذى اختفى في يناير الماضى.

وأوضحت الشرطة، فى بيان لها، أن عملية التعرف على الجثة التي عثر عليها في جبل بالدي في 24 يونيو الجارى، اكتملت، وأظهرت نتائجها أنها للممثل جوليان ساندز ولكن حتى الآن تجري التحقيقات حول السبب الحقيقى وراء الوفاة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم الإبلاغ عن فقد ساندز، وهو متنزه ومتسلق متحمس، في أواخر يناير بعد أن فشل في العودة من نزهة فردية بالقرب من جبل بالدي في كاليفورنيا.

قام رجال الإنقاذ بعزل الأصوات من هاتفه المحمول إلى منطقة متمركزة على الجبل، لكن سوء الأحوال الجوية أعاق البحث.

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

محمد منير يخضع لعملية جراحية في يوليو المقبل

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

في أحدث ظهور لها.. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار دون مكياج

وقالت إدارة عمدة مقاطعة سان برناردينو إنه “على الرغم من الطقس الأكثر دفئًا مؤخرًا، لا يزال يتعذر الوصول إلى أجزاء من الجبل بسبب ظروف جبال الألب القاسية، وتشتمل معظم مناطق البحث على منحدرات شديدة الانحدار لا تزال، حتى في هذا الوقت من العام، مغطاة بـ10 أقدام زائدة من الجليد والثلج في ذروته، وشارك في البحث أكثر من 80 متطوعًا وطاقم مروحيات”.

فيما تم العثور على سيارة الممثل في 18 يناير، واستمرت عمليات البحث في فصل الشتاء على الرغم من الطقس العاصف الذي كان يهدد بوقوع انهيارات ثلجية.

جوليان ساندز 

جوليان ساندز من مواليد 4 يناير 1958 في يوركشاير بإنجلترا، ودرس في كلية لورد واندسوورث.

بدأ جوليان ساندز مشواره الفني عام 1982 في مسلسل “Play for Today”، وشارك في العديد من الأعمال الشهيرة مثل “A Room with a View” و"Warlock" و"Arachnophobia" و"Naked Lunch".

جوليان ساندز وفاة جوليان النجم العالمى جوليان ساندز أعمال جوليان ساندز وفاة جوليان ساندز أفلام جوليان ساندز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن نجم الأهلي المحتمل

محمد منير يخضع لعملية جراحية في يوليو المقبل

هذه البلاد لم تصلِ صلاة عيد الأضحى اليوم.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

في أحدث ظهور لها.. ماذا قالت صفاء أبو السعود عن محمد رمضان؟

محمد منير يخضع لعملية جراحية في يوليو المقبل

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

تامر حسني يكشف موعد عرض فيلم تاج

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

نداء شرارة تطرح أغنية أحبك على اليوتيوب.. شاهد

في أحدث ظهور لها.. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار دون مكياج

ترشيحاتنا

‏ضبط 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة أجنبي بالتجمع الخامس

يتبع نظام بيلاتس.. صحيفة إيطالية تكشف عن سر تألق محمد صلاح بدنيا

إنجاز غير مسبوق.. الصين تعلن عن تركيب أكبر توربين للرياح في العالم

هل يشترط نحر الأضحية في اتجاه القبلة؟.. الإفتاء تجيب

الأوقاف: 1.5 مليون جنيه قيمة جوائز ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

إزالة السموم وإدرار البول أبرزها.. فوائد عصير القصب للكلى

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ