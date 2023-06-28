مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

كشف الفنان بيومى فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة شديدة فى القدم بسبب زيادة وزنه.

وقال بيومى فؤاد فى تصريحات صحفية أنه يعانى من مشكلة فى عصب القدم بسبب زيادة الوزن ويسعى إلى العلاج بالخارج مع محاولة لانقاص وزنه.

بيومى فؤاد

أكد الفنان بيومي فؤاد، انه يعاني من بعض المشكلات في قدمه وظهره، وانه قرر الاستراحة فترة.

وقال بيومي فؤاد، في لقاء مع برنامج “عرب وود”: أنا مريض بحب الشغل، وربنا يكفيني شر قعدة البيت .. ومن وجهة نظري الشغل مبيتعبش ولكن عندي مشكلة في رجلي وضهري، ولذلك هاخد إجازة طويلة شوية هسافر بره لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل والإشاعات".

وكان الفنان بيومي فؤاد، قد علق على مقارنة الجمهور له بالفنان الراحل حسن حسني.

قال بيومي فؤاد في تصريحات تليفزيونية:" كل الناس اللي بتقول إن بيومي فؤاد امتداد حسن حسني، أو خليفة حسن حسني، يمكن وجه التشابه الوحيد بيني وبينه هو اننا بنحب الشغل أوي، لكن أنا مين عشان أوصل للأستاذ الكبير حسن حسني؟ الراجل ده كان الله أكبر عليه".