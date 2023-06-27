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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| بيومي فؤاد يبتعد عن الفن لهذا السبب .. وقصة أغنية إلى عرفات الله لـ أم كلثوم

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نرصد أبرزها فيما يلي:


تعرف على خريطة برامج عيد الاضحى المبارك

يظهر عدد من نجوم الفن بالبرامج التلفزيونية للاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع الجمهور، نستعرض الابرز من خلال التقرير التالي:

أفلام العيد بتذاكر مخفضة في سينما الهناجر ومركز الإبداع .. تفاصيل

تعرض سينما الهناجر وسينما مركز الإبداع بالأوبرا أفلام عيد الأضحى بأسعار مخفضة لأول مرة، بداية من اليوم  27 يونيو الجاري.

بإطلالة غريبة.. محمد رمضان ينشر صورًا جديدة له

شارك الفنان محمد رمضان ، عدو صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

كواليس تعاقد خالد الصاوي وشريف منير على فيلم "ليه تعيشها لوحدك" |صور

تعاقد النجمان خالد الصاوي وشريف منير مع شركة "Iproductions" علی بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ومن المقرر انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى.


مشاهد دموية وخارجة| فيلم ‏Napoleon يحصل على تصنيف R بسبب محتواه

حصل فيلم نابليون للمخرج ريدلي سكوت، على تنصيف R بسبب محتواه، الذي يتضمن مشاهد دموية عنيفة، بجانب عدد من المشاهد الاباحية.


بسبب مرضه .. بيومي فؤاد يأخذ إجازة من العمل

أكد الفنان بيومي فؤاد، انه يعاني من بعض المشكلات في قدمه وظهره، وانه قرر الاستراحة فترة.

شيري عادل: الجمهور حملني مسؤلية كبيرة تجاه اختياراتي الفنية

أكدت الفنانة شيري عادل، انها ظهرت في التلفزيون منذ صغرها، وأن الجمهور حبها وتقبلها وهذا القى على عاتقها مسؤولية كبيرة.

إلى عرفات الله.. قصة أشهر أغنية للحجاج لكوكب الشرق أم كلثوم

يحل اليوم الثلاثاء يوم عرفة، وفي هذه المناسبة الدينية المقدسة نستعرض لكم القصة الكاملة لأغنية "إلى عرفات الله" لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي تعد واحدة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار تاريخها الفني.

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