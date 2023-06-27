أفلام العيد بتذاكر مخفضة في سينما الهناجر ومركز الإبداع .. تفاصيل

تعرض سينما الهناجر وسينما مركز الإبداع بالأوبرا أفلام عيد الأضحى بأسعار مخفضة لأول مرة، بداية من اليوم 27 يونيو الجاي.

وبدأت تبدأ العروض من الساعة 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل وتباع التذاكر من شباك مركز الهناجر للفنون، وتكلفتها حوالي 60 جنيهاً.

كما سيتم تقديم 5 حفلات ابتداء من أول أيام العيد، في 10 صباحا و12 ظهرا، 2 ظهرا، 4 عصرا، 6 عصرا، 8 مساء، و10 مساء.

يعرض كل من فيلم "تاج" لتامر حسني و "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ضمن خطة السينما بالاسعار المخفضة.

وحقق برومو فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط .

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.