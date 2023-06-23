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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يطرح أغنية هرمون السعادة من فيلم تاج

فيلم تاج
فيلم تاج

طرح المطرب تامر حسني أغنية هرمون السعادة من فيلم تاج ترويجا للعمل قبل طرحه.

وكتب:" أغنية فيلم تاج هرمون السعادة من ألبوم هرمون السعادة".


ظهر النجم تامر حسني وهو يلعب مع أسد ضخم ويأمره بأداء بعض الحركات، وذلك ضمن مشاهد الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه في عيد الأضحى 2023.

كان تامر قد قام بتصوير هذه المشاهد داخل السيرك الإيطالي فانتازيا تحت قيادة مدرب الاسود والنمور  محمد الحلو بأكتوبر، حيث يظهر تامر بشخصية شاب ذو قوة خارقة ويقوم بتقبيل الأسد الذي يدعي "مانو" واللعب معه وأمره بعمل بعض الحركات امام حبيبته التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني والتي شاركت في هذه المشاهد التي استغرقت حوالي ساعتين.

مانو .. كواليس تصوير مشاهد الأسد مع تامر حسني في فيلم تاج

تامر حسني يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان فيلم تاج.. والجماهير تعلق


ويظهر تامر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم «تاج»، بينما ظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضا.

يشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق. 

الأسود والنمور المطرب تامر حسنى الفنانة دينا الشربيني النجم تامر حسني تامر حسني هرمون السعادة هالة فاخر

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