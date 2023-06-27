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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على خريطة برامج عيد الاضحى المبارك

البعبع
البعبع

يظهر عدد من نجوم الفن بالبرامج التلفزيونية للاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع الجمهور، نستعرض الابرز من خلال التقرير التالي:

 

أبطال البعبع مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الفنان أمير كرارة وأبطال فيلم "البعبع" محمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، للحديث عن كواليس العمل الذي جمعهما، وذلك يومي الأربعاء والخميس أول وثاني أيام العيد.

يواصل فيلم "البعبع"، للنجم أمير كرارة، تصدره لتريند موقع "تويتر" لليوم الثاني على التوالي، قبل عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى 2023، حيث استقبل الجمهور تريلر الفيلم والأغنية الدعائية بردود أفعال إيجابية.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في مصر وظل على القمة لمدة ساعات، تزامناً مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من سيطرة الأحداث السياسية على تريند تويتر في كل الدول بسبب أزمة روسيا، حيث احتل المرتبة الأولى متفوقاً على العديد من التريندات الهامة، كما ظهر في أهم التريندات في عدد من الدول الخليجية الأخرى.


ودارت أغلب تويتات الجمهور حول مقاطع من تريلر الفيلم الذي طُرح للجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وحقق ملايين المشاهدات، حيث نال أبطال الفيلم بالكامل إشادات كبيرة من جانب الجمهور بالإضافة إلى تعبير الجمهور عن انتظارهم لطرح الفيلم في السينمات لمشاهدة أمير كرارة الغائب عن السينما منذ سنوات.


أغنية "لفينا الدنيا" من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.


فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

 

لطيفة مع منى الشاذلي

في حلقة وصفتها الإعلامية منى الشاذلي بالاستثنائية، لما تحمله من نوستاليجا وحنين للماضي، يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي.

تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مره تستعيد ذكريات فيلم "سكوت حنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية "المصري"، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مره منذ ثلاثون عاما.

 

 

وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مره على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.

مراد مكرم في مساء dmc

يحل الفنان مراد مكرم، ضيف برنامج "مساء dmc”، والذي ‎يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc، وذلك اليوم الموافق 27 يونيو الجاري في التاسعة مساء.

‎وروج مراد مكرم، للحلقة من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، ونشر صورة علق عليها قائلاً: “جمهوري الحبيب، انتظروني في حوار خاص مع الإعلامي المتميز رامي رضوان في برنامج مساء dmc الساعة 9 مساءً.. اوعى تفوتكم”.

شوق الفنان مراد مكرم جمهوره لعمل جديد قادم مع النجمة حنان مطاوع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ونشر مراد مكرم  صورة برفقتها وعلق قائلا:  قـريـبـاً ... هتشوفو حاجه حلوة.

إيمان عبد الغني 

تحل الفنانة إيمان عبد الغني في سهرة غنائية مع  لميس الحديدي في حلقة اليوم الثلاثاء من برنلامجها “كلمة أخيرة” على قناة ON.

 

رضا البحراوي في صاحبة السعادة

يحل الفنان رضا البحراوي، ضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"،و ذلك اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الأضحى، في تمام الساعة الحادية عشر مساء

البعبع منى الشاذلى الفنان امير كرارة أمير كرارة الإعلامية منى الشاذلي لطيفة

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