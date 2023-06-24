ياسمين صبري في ظهور مميز على انستجرام| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من استعدادات التصوير، وخطفت الأنظار بجمالها كعادتها.

وانتهت النجمة ياسمين صبري، من تصوير فيلم " البعبع" والتي تقوم فيه بدور البطولة مع النجم أمير كرارة.

وتواجدت النجمة ياسمين صبري في الشيخ زايد لتصوير آخر مشاهدها مع أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن في زد بارك.

وطرحت شركة سينرجى فيلمز الإعلان التشويقى لفيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان"، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.