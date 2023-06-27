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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

صدى البلد

تمهيدًا لطرح الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى، أقامت شركة سينرجي فيلم العرض الخاص لفيلم "البعبع" من إخراج حسين المنباوي وبطولة أمير كراره، في سينما جالاكسي كايرو فيستفال، واحتفل نجوم وصناع الفيلم بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام.

تدور أحداث فيلم البعبع في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويُحضر نفسه للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجئ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شئ منذ ولادتهما، ليضطر أن يهرب بهما وسط هجوم أحد العصابات عليه.

 

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة ومحمد عبد العظيم، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي. 

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في مصر وظل على القمة لمدة ساعات، تزامناً مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، على الرغم من سيطرة الأحداث السياسية على تريند تويتر في كل الدول بسبب أزمة روسيا، حيث احتل المرتبة الأولى متفوقاً على العديد من التريندات الهامة، كما ظهر في أهم التريندات في عدد من الدول الخليجية الأخرى.

ودارت أغلب تويتات الجمهور حول مقاطع من تريلر الفيلم الذي طُرح للجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وحقق ملايين المشاهدات، حيث نال أبطال الفيلم بالكامل إشادات كبيرة من جانب الجمهور بالإضافة إلى تعبير الجمهور عن انتظارهم لطرح الفيلم في السينمات لمشاهدة أمير كرارة الغائب عن السينما منذ سنوات.

أفلام عيد الأضحى العرض الخاص أمير كرارة حسين المنباوى رضا البحراوي فيلم البعبع عيد الأضحى

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