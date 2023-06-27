عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلى عرفات الله.. قصة أشهر أغنية للحجاج لكوكب الشرق أم كلثوم

ام كلثوم
ام كلثوم

يحل اليوم الثلاثاء يوم عرفة، وفي هذه المناسبة الدينية المقدسة نستعرض لكم القصة الكاملة لأغنية "إلى عرفات الله" لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي تعد واحدة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار تاريخها الفني.

 

هذة القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخديوى عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية ودعاه الخديوى لمرافقته في رحلة الحج ولكن شوقى اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر، وكتب هذه القصيدة وأهداها له.

وكان مطلع القصيدة التى تكونت من 63 بيتاً يقول : "إلى عرفات الله يابن محمدٍ عليك سلام الله في عرفات»، وتضمنت اعتذار شوقى عن السفر الذى خيره الخديوى هل يكون بالبحر أم البر قائلاً:" دعاني إليك الصالح ابن محمد فكان جوابى صالح الدعواتِ..وخيرنى فى سابحٍ أو نجيبةٍ إليك فلم أختر سوى العبراتِ..وقدمت أعذارى وذلى وخشيتى وجئت بضعفى شافعا وشكاتى.. ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات".
 

أم كلثوم تغني "الأطلال وسيرة الحب" على مسرح الساقية للعرائس.. 29 يونيو

نداء شرارة: الجمهور المصري تعرف علي من أغنية سهرانة أنا.. وحفظت أغاني أم كلثوم منذ الصغر

أَعجبت أغنية إلى عرفات الله أم كلثوم، وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم "رابعة العدوية" بطولة الفنانة نبيلة عبيد.

وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة ورفضت الإذاعة طلبها لأن المطربة (نجاة علي) هي صاحبة الأغنية الأصلية، وكانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيتا ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدير .


استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض السنباطي، بدلًا من عبد الفتاح بدير، لكنها اختارت 25 بيتا منها لغنائها، وعهدت إلى الشاعر أحمد رامى تغيير بعض كلماتها، خاصة الأبيات التي تمدح الخديوي، فغير رامى مطلع القصيدة من (إلى عرفات الله يابن محمد) إلى (إلى عرفات الله يا خير زائر).

كما غيَّرت أم كلثوم كلمات الشطر الذي يقول (أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة) إلى (أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة)، كما غيرت عبارة (إذا زرت يا مولاي قبر محمد) إلى (إذا زرت بعد البيت قبر محمد)، وغيَّرت (وفاضت مع الدمع العيون مهابة) إلى (وفاضت من الدمع العيون مهابة).

وفي عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء أغنية إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام، وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدرخان وكانت تبكي وهي تغنيها وكانت من أوائل أعمال التليفزيون بعد إنشائه.

 

تقول كلمات الأغنية: "إلى عرفات الله يا خير زائر .. عليك سلام الله فى عرفات .. ويوم تولي وجهة البيت ناضرا .. وسيم مجال البشر والقسمات .. على كل أفق فى الحجاز ملائكة .. تزف تحايا الله والبركات".

لدى الباب جبريل الأمين براحه .. رسائل رحمانية النفحات .. وفي الكعبة الغراء ركن مرحب .. بكعبة قصاد وركن عفات .. وزمزم تجري بين عينيك أعينا .. من الكوثر المعسول منفجرات .. لك الدين يارب الحجيج جمعتهم .. لبيت طهور الساح والشرفات".
 

الى عرفات الله كوكب الشرق أم كلثوم ام كلثوم كوكب الشرق عباس حلمي أمير الشعراء أحمد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

دعاء يوم عرفة للميت.. 4 كلمات تنجيه من عذاب القبر وتثبته عند السؤال

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

موضوعات متعلقة

اليوم .. مراد مكرم ضيف برنامج مساء Dmc

خاص| مؤلفة أولاد حريم كريم: الشخصيات الجديدة ليست بديلة للجزء الأول

أحمد حسن راؤول يكشف كواليس تعاونه مع أبو |خاص

أخبار الفن| أسرار من حياة صفية العمري.. نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع ياسر الحريري

الاحتفال بعيد ميلاد المخرج محمد فاضل بدار الاوبرا .. صور

راغب علامة يشيد بالتعاون مع محسن جابر

اليوم.. عزاء المخرج جميل المغازي

نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع ياسر الحريري

ترشيحاتنا

صفقة عالمية جديدة.. أهلي جدة ينتظر قرار نجم ليفربول النهائي

مكان الوقوف بعرفة.. احذر قضاء يومك قرب هذا المسجد يفسد الحج

موعد أذان المغرب يوم عرفة.. ودعاء الرسول عند الإفطار

مجنونة أكتر من الطماطم.. هل يتخلى المصريون عن اللحوم بسبب الأسعار| مصدر يكشف

التموين: ضخ 130 طن لحوم حمراء استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2023

شاهد.. ماذا يقول الله لملائكته يوم عرفة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من الإفراط في هذه الأطعمة خلال العيد

بالدولار والمصري.. تعرف على سعر فستان مي عمر في زفاف ابنة خالد صلاح

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

نشرة المرأة| طرق تخزين اللحم والممبار.. نصائح لصيام وقفة عرفة.. اليوم العالمي للنظارات الشمسية.. اعرف فوائدها.. ومعايير ارتدائها بالأماكن المغلقة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ