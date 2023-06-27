إلى عرفات الله.. قصة أشهر أغنية للحجاج لكوكب الشرق أم كلثوم

يحل اليوم الثلاثاء يوم عرفة، وفي هذه المناسبة الدينية المقدسة نستعرض لكم القصة الكاملة لأغنية "إلى عرفات الله" لكوكب الشرق أم كلثوم، والتي تعد واحدة من أشهر الأغاني التي قدمتها على مدار تاريخها الفني.

هذة القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخديوى عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية ودعاه الخديوى لمرافقته في رحلة الحج ولكن شوقى اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر، وكتب هذه القصيدة وأهداها له.

وكان مطلع القصيدة التى تكونت من 63 بيتاً يقول : "إلى عرفات الله يابن محمدٍ عليك سلام الله في عرفات»، وتضمنت اعتذار شوقى عن السفر الذى خيره الخديوى هل يكون بالبحر أم البر قائلاً:" دعاني إليك الصالح ابن محمد فكان جوابى صالح الدعواتِ..وخيرنى فى سابحٍ أو نجيبةٍ إليك فلم أختر سوى العبراتِ..وقدمت أعذارى وذلى وخشيتى وجئت بضعفى شافعا وشكاتى.. ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات".



أَعجبت أغنية إلى عرفات الله أم كلثوم، وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم "رابعة العدوية" بطولة الفنانة نبيلة عبيد.

وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة ورفضت الإذاعة طلبها لأن المطربة (نجاة علي) هي صاحبة الأغنية الأصلية، وكانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيتا ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدير .



استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض السنباطي، بدلًا من عبد الفتاح بدير، لكنها اختارت 25 بيتا منها لغنائها، وعهدت إلى الشاعر أحمد رامى تغيير بعض كلماتها، خاصة الأبيات التي تمدح الخديوي، فغير رامى مطلع القصيدة من (إلى عرفات الله يابن محمد) إلى (إلى عرفات الله يا خير زائر).

كما غيَّرت أم كلثوم كلمات الشطر الذي يقول (أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة) إلى (أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة)، كما غيرت عبارة (إذا زرت يا مولاي قبر محمد) إلى (إذا زرت بعد البيت قبر محمد)، وغيَّرت (وفاضت مع الدمع العيون مهابة) إلى (وفاضت من الدمع العيون مهابة).

وفي عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء أغنية إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام، وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدرخان وكانت تبكي وهي تغنيها وكانت من أوائل أعمال التليفزيون بعد إنشائه.

تقول كلمات الأغنية: "إلى عرفات الله يا خير زائر .. عليك سلام الله فى عرفات .. ويوم تولي وجهة البيت ناضرا .. وسيم مجال البشر والقسمات .. على كل أفق فى الحجاز ملائكة .. تزف تحايا الله والبركات".

لدى الباب جبريل الأمين براحه .. رسائل رحمانية النفحات .. وفي الكعبة الغراء ركن مرحب .. بكعبة قصاد وركن عفات .. وزمزم تجري بين عينيك أعينا .. من الكوثر المعسول منفجرات .. لك الدين يارب الحجيج جمعتهم .. لبيت طهور الساح والشرفات".

