نداء شرارة: الجمهور المصري تعرف علي من أغنية سهرانة أنا.. وحفظت أغاني أم كلثوم منذ الصغر

حلت الفنانة نداء شرارة، ضيفة برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



لم أدرس مزيكا.. نداء شرارة: مكنتش متخيلة ييجي يوم وأغني

كشفت الفنانة نداء شرارة، أنها لم تدرس الموسيقى، قائله: "ما درستش مزيكا لإن ماكنت متخيلة إن ييجي يوم وأغني لكن بسمع نصائح الأساتذة وبشتغل على حالي".

وأضافت: "أنا لم أدرس الموسيقى وأغني بإحساسي، لكن الموهبة لها دور، وهي الدور الأساسي ولابد أن يثقف الشخص نفسه فينا".

وأشارت: "لم يكن لدي خلفية موسيقية قبل الفن، ولم أدرس مزيكا لأن الموضوع بالنسبة لي كان بعيد، لكن لما بقيت في الفن بدأت أسمع نصائح لأساتذة وبحاول أطور من نفسي".



نداء شرارة: حفظت أغاني أم كلثوم منذ الصغر من جدي

قالت الفنانة نداء شرارة،: "لم أدرس الموسيقي وحققن نجاحي بفضل موهبتي"، لافته: "عندما دخلت الفن بدأت اسمع النصائح من الأساتذة واشتغل على نفسي وأعمل تدريبات صوتية".

وأضافت الفنانة نداء شرارة،: "عائلتي بتسمعني دائما.. وحفظت أغاني أم كلثوم منذ الصغر من جدي وكوكب الشرق لديها مكانة كبيرة داخلي".



نداء شرارة: اختياري بزفاف ولي العهد الأردني حسيت إني ربحت "ذا فويس"

علقت الفنانة نداء شرارة، على مشاركتها في حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث شاركت الفنانة نداء شرارة أيضًا في حفل العشاء الذي أقامته الملكة رانيا في "ليلة حناء" الأمير رجوة الحسين زوجة ابنها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني .

أكدت الفنانة نداء شرارة،: "مشاركتي في حفل زفاف ولي عهد الأردن ثمرة مجهود ما حققته على مدار السنوات الماضية"، متابعة: "بعد اختياري في حفل زفاف ولي عهد الأردني حسيت حالي إني هلأ ربحت لقب ذا فويس".

وأشارت: "من أسعد لحظات حياتي عندما علمت بمشاركتي في حفل زفاف ولي عهد الأردن"، مؤكده: "حفل زفاف ولي العهد كان مصدر بهجة لكل بيت في الأردن".



نداء شرارة: الجمهور المصري تعرف علي من أغنية سهرانة أنا.. والجميع يطلبها

قالت الفنانة نداء شرارة،: "الجمهور المصري تعرف علي من أغنية سهرانة أنا والجميع يطلبها في حفلاتي".

وأشارت: "تطور الذكاء الاصطناعي ودخوله في مجال الغناء مخيف للغاية"، مؤكده: "أرفض استخدام الذكاء الاصطناعي في استغلال أصوات شخص رحل عن العالم أو توقف عن الغناء نهائيا".