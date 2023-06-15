لم أدرس مزيكا.. نداء شرارة: مكنتش متخيلة ييجي يوم وأغني.. فيديو

حلت الفنانة نداء شرارة، ضيفة برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وكشف الفنانة نداء شرارة، أنها لم تدرس الموسيقى، قائله: "ما درستش مزيكا لإن ماكنت متخيلة إن ييجي يوم وأغني لكن بسمع نصائح الأساتذة وبشتغل على حالي".

وأضافت: "أنا لم أدرس الموسيقى وأغني بإحساسي، لكن الموهبة لها دور، وهي الدور الأساسي ولابد أن يثقف الشخص نفسه فينا".

وأشارت: "لم يكن لدي خلفية موسيقية قبل الفن، ولم أدرس مزيكا لأن الموضوع بالنسبة لي كان بعيد، لكن لما بقيت في الفن بدأت أسمع نصائح لأساتذة وبحاول أطور من نفسي".

