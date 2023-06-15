عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لم أدرس مزيكا.. نداء شرارة: مكنتش متخيلة ييجي يوم وأغني.. فيديو

نداء شرارة
نداء شرارة

حلت الفنانة نداء شرارة، ضيفة برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

txt

بعد المشاركة بحفل زفاف ولي عهد الأردن| نداء شرارة: حاسة بفرحة مش طبيعية

txt

نداء شرارة تطرح أغنية " قلبي يحبك" باللهجة العراقية

وكشف الفنانة نداء شرارة، أنها لم تدرس الموسيقى، قائله: "ما درستش مزيكا لإن ماكنت متخيلة إن ييجي يوم وأغني لكن بسمع نصائح الأساتذة وبشتغل على حالي".

 

وأضافت: "أنا لم أدرس الموسيقى وأغني بإحساسي، لكن الموهبة لها دور، وهي الدور الأساسي ولابد أن يثقف الشخص نفسه فينا".

 

وأشارت: "لم يكن لدي خلفية موسيقية قبل الفن، ولم أدرس مزيكا لأن الموضوع بالنسبة لي كان بعيد، لكن لما بقيت في الفن بدأت أسمع نصائح لأساتذة وبحاول أطور من نفسي".
 

الفنانة نداء شرارة برنامج يحدث في مصر ام بي سي مصر الإعلامي شريف عامر يحدث في مصر نداء شرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

مرتضى منصور يكشف أسعار عضوية فرع الزمالك الجديد

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

ترشيحاتنا

تامر عاشور: من المستحيل ارتداء ملابس مثل أحمد سعد

نصرت تشودري.. أول مسلمة تتولى منصب قاضية فيدرالية في أمريكا

شاهد السماء الآن.. هل أصبح لكوكب الزهرة قمر؟

به مصريون.. الصحة العالمية تعلق على مأساة غرق قارب المهاجرين باليونان

أخبار الفن| إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف .. هنيدي يكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد

10 سيارات رياضية SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

ابتعد عن شرائها.. علامات تكشف اللحم المفروم الفاسد

لو ابنك ما حلش في الثانوية العامة.. حيل تحافظ على حماسه أثناء الامتحانات

طريقة عمل صدور دجاج بالتتبيلة الحارة

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ