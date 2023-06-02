عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد المشاركة بحفل زفاف ولي عهد الأردن| نداء شرارة: حاسة بفرحة مش طبيعية

نداء شرارة
نداء شرارة

عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بالمشاركة في حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوه الحسين.

 

كتبت نداء شرارة، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “حاسه بفرحه مو قادره اعبر عنها بالحكي .. شكرا صاحبي الجلالة على السعاده اللي منحتموني اياها اليوم .. من قصر الحسينية حفل زفاف سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله والاميره رجوه الحسين الف مبروك”.
 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

يذكر إنه على أنغام طية سعودية وطية أردنية، نورتني بيتك يا رجوة" نشرت الصفحات الرسمية للملكة رانيا العبدالله، قرينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مقاطع فيديو وصورا توثق احتفالا يعم بأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة ديانا كرزون وفرق فنون شعبية متعددة.

نداء شرارة تطرح ست البنات .. فيديو

نداء شرارة تطرح أغنية " قلبي يحبك" باللهجة العراقية

وسط حضور عدد من العديد من الأميرات، على رأسهن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، ألقت الملكة رانيا العبد الله كلمات مؤثرة في حق خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن العبد الله الثاني  على المهندسة رجوة خالد السيف.

 

رحبت الملكة بالحضور خلال حفل الحناء، قائلة "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة أنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا.، يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة، حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم، حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير".

 

وأوضحت الملكة رانيا العبد الله: "أخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى، بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا، رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

 

وأضافت الملكة رانيا للآنسة رجوة خالد السيف "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".

 

نداء شرارة الفنانة نداء شرارة الإنستجرام الملكة رانيا رجوة خالد السيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني عن تكريمها كأفضل ممثلة: نفسي أبويا يكون معايا

أميرة فتحي تستعد لطرح ثقة زيادة.. تفاصيل

غداً .. حفل عمر خيرت على مسرح الصوت والضوء

تكريم أشرف زكي وصفاء أبو السعود من اللجنة النقابية للفنون الشعبية| اليوم

اليوم.. أصالة تحيي حفلا غنائيا في السعودية

أخبار الفن| مصطفى كامل يقدم بلاغا ضد منير الوسيمي.. بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة| رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

القصة الكاملة لأزمة حورية فرغلي ونزار الفارس

هبة طوجي: اشتقت لمصر.. ومتحمسة للغناء بدار الأوبرا المصرية

ترشيحاتنا

تذاكر الأهرامات والمتحف المصري وقلعة صلاح الدين.. تطبيق نظام الدفع بالكروت البنكية

بعد نفي أبل التعاون مع المخابرات الأمريكية.. الرئيس الروسي السابق: زمن المعجزات انتهى

يخص العمل داخل البلاد.. قرار عاجل من الموارد البشرية والتوطين بالإمارات

وزير الأوقاف: ديننا يدعو إلى احترام الكبير سنا أو مقاما

الأولمبية تهنىء اتحاد التايكوندو ببرونزية سيف عيسى في بطولة العالم بأذربيجان

تحويلات مرورية لاستكمال المونوريل بمحور شينزو أبي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض.. يصيبك بمرض القلب

سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

قبل ساعات من زفافها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرنا نور الدين

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

فيديو

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ