بعد المشاركة بحفل زفاف ولي عهد الأردن| نداء شرارة: حاسة بفرحة مش طبيعية

عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها بالمشاركة في حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوه الحسين.

كتبت نداء شرارة، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “حاسه بفرحه مو قادره اعبر عنها بالحكي .. شكرا صاحبي الجلالة على السعاده اللي منحتموني اياها اليوم .. من قصر الحسينية حفل زفاف سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله والاميره رجوه الحسين الف مبروك”.



لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

يذكر إنه على أنغام طية سعودية وطية أردنية، نورتني بيتك يا رجوة" نشرت الصفحات الرسمية للملكة رانيا العبدالله، قرينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مقاطع فيديو وصورا توثق احتفالا يعم بأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية شارك في أدائها الفنانة نداء شرارة والفنانة ديانا كرزون وفرق فنون شعبية متعددة.

وسط حضور عدد من العديد من الأميرات، على رأسهن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة، ألقت الملكة رانيا العبد الله كلمات مؤثرة في حق خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن العبد الله الثاني على المهندسة رجوة خالد السيف.

رحبت الملكة بالحضور خلال حفل الحناء، قائلة "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة أنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا.، يعني الحمدلله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إن ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة، حسين ابنكم وانتوا أهله وهذا عرسكم، حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمدلله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير".

وأوضحت الملكة رانيا العبد الله: "أخيراً صار عندي كِنة! بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة يعني ما بعرف في أحلى أو ألذ منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى، بتذكر من أكمن شهر لمّا خبرنا حسين سيدنا وأنا أنه نوى يتزوج قديش كانت فرحتنا، رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

وأضافت الملكة رانيا للآنسة رجوة خالد السيف "إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض. وإن شاء الله دايماً بتكونوا سند وفرحة بعض".