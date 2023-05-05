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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نداء شرارة تطرح ست البنات .. فيديو

نداء شرارة
نداء شرارة

طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “ست البنات” عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

وكانت قد نشرت المطربة نداء شرارة مقطع فيديو أثناء مشاركتها فى الندوة التثقيفية لاحتفالية 6 أكتوبر الماضي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

نداء شرارة تطرح أغنية " قلبي يحبك" باللهجة العراقية

وقالت نداء شرارة :"تشرفت اليوم بتمثيل بلدى الحبيب الأردن فى بلدى الثانى مصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أوبريت لمتنا بحفل الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، كل الحب لجميع الفنانين الكبار تشرفت بوقوفى بجانبهم".

حقيقة اعتزال نداء شرارة

استنكرت الفنانة نداء شرارة، ما تردد مؤخرا من أنباء غير صحيحة حول اعتزالها الغناء خلال الفترة الحالية.

وقالت شرارة لـ صدى البلد الإخباري، إنها لم تقرر الاعتزال وأنها متواجدة في مصر حاليا لإحياء حفل غنائي وتقديم أعمال فنية جديدة، وعلقت على هذه الأخبار قائلة: «مفيش الكلام ده والله».

يأتي ذلك بعدما صرحت الدكتورة جيهان مرسي رئيس مهرجان الموسيقى العربية، بأن الفنانة نداء شرارة لم تتواجد في حفلات المهرجان بسبب اعتزالها الغناء.

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