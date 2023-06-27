بسبب مرضه .. بيومي فؤاد يأخذ إجازة من العمل

أكد الفنان بيومي فؤاد، انه يعاني من بعض المشكلات في قدمه وظهره، وانه قرر الاستراحة فترة.

وقال بيومي فؤاد، في لقاء مع برنامج “عرب وود”: أنا مريض بحب الشغل، وربنا يكفيني شر قعدة البيت .. ومن وجهة نظري الشغل مبيتعبش ولكن عندي مشكلة في رجلي وضهري، ولذلك هاخد إجازة طويلة شوية هسافر بره لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل والإشاعات".

وكان الفنان بيومي فؤاد، قد علق على مقارنة الجمهور له بالفنان الراحل حسن حسني.

قال بيومي فؤاد في تصريحات تليفزيونية:" كل الناس اللي بتقول إن بيومي فؤاد امتداد حسن حسني، أو خليفة حسن حسني، يمكن وجه التشابه الوحيد بيني وبينه هو اننا بنحب الشغل أوي، لكن أنا مين عشان أوصل للأستاذ الكبير حسن حسني؟ الراجل ده كان الله أكبر عليه".

وعلى جانب اخر كشف الفنان بيومي فؤاد تفاصيل فيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد" :" كنت متحمس للعمل مع المخرج محمد أمين فهو موهوب ومتميز وله خلطة في أعماله مبهرة، والفيلم يتحدث عن عائلة يعاني كل فرد فيها من مشكلة مختلفة، وتتناول عددا من قضايا العصر الحالي بشكل كوميدي".

انضم الفنان كريم عفيفي، إلى أبطال فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيداَ لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل اسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة .

أبطال أصل الحكاية :

ويشارك كريم عفيفي بطولة «أصل الحكاية» خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وفي سياق اَخر، ينتظر كريم عفيفي، عرض فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة ،و يشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.