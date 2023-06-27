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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل: الجمهور حملني مسؤلية كبيرة تجاه اختياراتي الفنية

شيري عادل
شيري عادل

أكدت الفنانة شيري عادل، انها ظهرت في التلفزيون منذ صغرها، وأن الجمهور حبها وتقبلها وهذا القى على عاتقها مسؤولية كبيرة.

قالت شيري عادل، في لقائها مع برنامج عرب وود: “ الجمهور حبني، وحسيت اني قريبة منهم، تعليقاتهم ومعاملتهم ليا خلتني احس بمسؤولية اني فرد منهم، ف ده حط عليا مسؤولية اني اختار اعمالي كويس واني احاول مضايقش الناس اللي بتحبني وبتدعمني، ومحدش يقول اني بقدم اي عمل عشان اشتغل وخلاص”.

يذكر أن التقت عدسة موقع “صدى البلد”، بالفنانة شيري عادل، والتي كشفت لنا عن تفاصيل أحدث أفلامها “أصل الحكاية” مع المخرج محمد أمين، كما تحدثت عن كواليس تحضيرها لدورها، والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة التي القضايا التي يتناولها العمل,.

وكشفت الفنانة شيري عادل، عن تفاصيل فيلم “لف وارجع تاني”، وتفاصيل تجسيدها دور البدوية، كما أعلنت عن مفاجأة لجمهورها مع زوجها طارق صبري.

 

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد":" أنا أجسد شخصية بدوية تدعى جوهرة، وتجسيدها لم يكن أمرا سهلا فقد تدربت كثيرا على اللهجة البدوي، وكنت حريصة أن أجلس مع نساء بدويات لاتعرف على تفاصيلهم وأتمكن من اللهجة.

شيري عادل: مشروع فني مع زوجي.. وهذا سبب تعلمي لـ اللهجة البدوية

شيري عادل عن تجسيدها البدوية في لف وارجع تاني: اللهجة صعبة


طرحت الجهة المنتجة لفيلم "لف وارجع تاني"، أغنية جديدة تأتي ضمن أحداث العمل، وتحمل الأغنية عنوان "كده أحلى" ، وهى من غناء تلاتة أخوات وكلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور  وتوزيع محمد مجدي  وانتاج "رويال صن" .

وتقول بعض كلمات الاغنية:

حلو الكلام دا المزاج عالي وتمام 
حلو الكلام طب ايه اللي جاب اللي ورا قدام 
الدنيا هو والكل رايق وفي مود وجو وخيالنا سايق 
ودا حلم ولا طب حد فينا فايق 
كده أحلى بطينا دماغنا كده بقى وارتحنا

وكان صناع الفيلم قد طرحوا  البوسترات الدعائية للفيلم، وتصدر كل بطل بمفرده بوسترًا دعائيًا إضافة إلى البوستر الرسمي الذى جمع كل الأبطال، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الأول خلال الأيام المقبلة والإعلان عن موعد إطلاقه في السينمات

تدور أحداث فيلم "لف وارجع تاني" ، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.
يشار إلى أن فيلم "لف وارجع تاني" إنتاج رويال صن "سامر المحضر" وتأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي على وإشراف عام رياض المزهر وإشراف عام على الانتاج محمد ناصف، وبطولة النجوم أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وظهور مميز للفنانة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

شيرى عادل الفنانة شيرى عادل اللهجة البدوي لف وارجع تاني محمود حمدان

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