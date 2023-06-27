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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل: مشروع فني مع زوجي.. وهذا سبب تعلمي لـ اللهجة البدوية

صدى البلد

التقت عدسة موقع “صدى البلد”، بالفنانة شيري عادل، والتي كشفت لنا عن تفاصيل أحدث أفلامها “أصل الحكاية” مع المخرج محمد أمين، كما تحدثت عن كواليس تحضيرها لدورها، والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة التي القضايا التي يتناولها العمل,.

وكشفت الفنانة شيري عادل، عن تفاصيل فيلم “لف وارجع تاني”، وتفاصيل تجسيدها دور البدوية، كما أعلنت عن مفاجأة لجمهورها مع زوجها طارق صبري.

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بيومي فؤاد يكشف تفاصيل فيلم أصل الحكاية

كشف الفنان بيومي فؤاد تفاصيل فيلم أصل الحكاية للمخرج محمد أمين.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد" :" كنت متحمس للعمل مع المخرج محمد أمين فهو موهوب ومتميز وله خلطة في أعماله مبهرة، والفيلم يتحدث عن عائلة يعاني كل فرد فيها من مشكلة مختلفة، وتتناول عدد من قضايا العصر الحالي بشكل كوميدي".

انضم الفنان كريم عفيفي، إلى أبطال فيلم «أصل الحكاية»، من تأليف وإخراج محمد أمين، تمهيداَ لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يحدد بعد.

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ويجسد كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم «أصل الحكاية» شخصية تحمل اسم «فريد»، ومن المقرر أن يصور مشاهده خلال الفترة المقبلة .

أبطال أصل الحكاية
ويشارك كريم عفيفي بطولة «أصل الحكاية» خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وفي سياق اَخر، ينتظر كريم عفيفي، عرض فيلم «مطرح مطروح» في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة ،و يشاركه البطولة كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

أصل الحكاية الفنان كريم عفيفي الفنانة شيرى عادل الفنان بيومي فؤاد الفترة المقبلة بيومي فؤاد

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