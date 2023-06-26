كريمة عوض: مسلسل انهيار العقارات مستمر ولن ينتهي بالإسكندرية

علقت الإعلامية كريمة عوض، على انهيار عقار الاسكندرية المكون من 13 طابقا، اليوم، قائلة: مسلسل سقوط العقارات في إسكندرية مستمر وأرقام العقارات المعرضة للانهيار متزايدة، وتقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة بخصوص العقارات المهددة للانهيار".

وأشارت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عدد المصابين كبير وهناك متوفي واحد من انهيار العقار، والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض ما زال مستمرا، كما أنه تم اشتعال خط غاز في منطقة العقار المنهار ولكن تم السيطرة عليه.

رفع حالة الاستعداد

وأشارت كريمة عوض، إلى أن وزير الصحة رفع حالة الاستعداد ودفع بـ12 سيارة اسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين مباشرة، مشيدة بالاستجابة السريعة من مؤسسة حياة كريمة وصرف تعويضات لأهالي الضحايا والمصابين.