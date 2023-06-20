إعلامية: قرار حظر التدخين في المنشآت الصحية دور توعوي ولابد من التفتيش

علقت الإعلامية كريمة عوض، على إصدار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، مشددة على أن هذه القرار جيد ويأتي في سياق الدور التوعي التي تقوم به وزارة الصحة للحد من المدخنين والإقلاع عن التدخين.

مكافحة التدخين

وأكدت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لجنة مكافحة التدخين مهمة جدًا وتقوم بدور التوعية للمواطنين للإقلاع عن التدخين، مشددة على أنه لا يصح أن يعاني المرضى من التدخين السلبي، وهو خطر على صحتهم، ولابد من أن يكون هناك تفتيش ودوري على المنشآت الصحية، وتنفيذ القانون.

وأشارت إلى أن التدخين بالمنشآت العامة ليس حرية ولابد أن يكون هناك إلزام بالقانون، منوهة بأن هذه خطوة جيدة من وزارة الصحة للحد من التدخين.



