ميمي جمال تكشف كواليس مسلسل علاقة مشروعة

تحدثت الفنانة ميمي جمال، عن دورها في مسلسل علاقة مشروعة، مشيرة إلى أنها راضية عن المسلسل وأن ياسر جلال فنان كبير.



وأضافت ميمي جمال، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، أن :"مي عمر عملت الدور كويس وماخفتش منه، وداليا هايلة والمخرج الأستاذ خالد مرعى متميز، والفنان محمد رمضان، زكى وعمل أدوار متنوعة كتير وأكيد ربنا هيكرمه".

وأكملت ميمي جمال:"أنا بحب من أعمالى فى التليفزيون "الونش" وإيجار قديم مع شريف منير وعلاقة مشروعة، وفى المسرح نمرة ٢ يكسب وعش المجانيين، ودو رى مى فاصوليا، وفى السينما البعض يذهب للمأذون مرتين".



