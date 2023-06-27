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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس تعاقد خالد الصاوي وشريف منير على فيلم "ليه تعيشها لوحدك" |صور

شريف منير وبشرى
شريف منير وبشرى

تعاقد النجمان خالد الصاوي وشريف منير مع شركة "Iproductions" علی بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ومن المقرر انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف و محمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

وحضر مؤخرا صناع الفيلم حفل السيمفوني بدار الأوبرا المصرية في إطار التجهيزات والتحضيرات للفيلم للمخرج حسام الجوهري و الموسيقار اسلام صبري و الفنانة بشري بصفتها ممثل الشركة المنتجة و الفنانة سلمي أبو ضيف.

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قال الفنان خالد الصاوي إن مصر ستظل قلب العروبة وقلب الأمة الإسلامية، معقبًا:"بس لازم نفهم تاريخنا الأول بجانب فهم النفس وخليط الشخصية المصرية".
 

وأضاف “الصاوي” خلال لقائه على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الفن يجب أن يأخذ مساحة من الحرية بما يتناسب له؛ ولكن لا يتم محاسبته كما يُحاسب الإعلام، متابعًا أنه يجب وضع ثوابت جديدة.

وتابع الفنان خالد الصاوي أن الفنان تأتي عليه مرحلة عمرية يشعر فيها بأنه يجب أن يوجه رسالة للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن ماينقص البيئة الفنية المصرية الآن هي الهوية، متابعًا: “نعرف احنا مين ونتمسك بده”.

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خالد الصاوي ليه تعيشها لوحدك عيد الأضحى دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية الفنان خالد الصاوي

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