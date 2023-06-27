بإطلالة غريبة.. محمد رمضان ينشر صورًا جديدة له

شارك الفنان محمد رمضان ، عدو صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة بإطلالة مختلفة، مرتديا بدله مرسومه باشكال مختلفة.

يحل الفنان محمد رمضان ضيفا على برنامج كاربول كايروكي بالعربى الذى يعرض على شاشة قناة دبى في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف محمد رمضان خلال البرومو الخاص بالبرنامج عن بعض حياته الشخصية والمهنية موضحا أن شخصيته فى مسلسل جعفر العمدة هى الأقرب له فى الحقيقة وتشبهه إلى حدا كبير.

كما قال محمد رمضان عن لقب نمبر وان : الراجل نمبر وان فى البيت.