بعد اختفاءه 5 أشهر..العثور على رفات نجم هوليوود جوليان ساندز

انتهت عملية البحث عن نجم هوليوود جوليان ساندز ، التي استمرت 5 أشهر، بعد اكتشاف رفات بشرية بالقرب من آخر موقع معروف له ، في جبال سان جابرييل شمال شرق لوس أنجلوس.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو في بيان صحفي: "اتصل المتنزهون المدنيون بمحطة فونتانا شريف بعد أن اكتشفوا بقايا بشرية في جبل بالدي البرية".

بينما يقول المحققون إن التعرف الإيجابي على الرفات لن يكتمل حتى الأسبوع المقبل ، يتوقعون تأكيد أن الرفات هي رفات النجم البريطاني المولد.

نجم هوليوود جوليان ساندز

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم الإبلاغ عن فقد ساندز ، وهو متنزه ومتسلق متحمس، في أواخر يناير بعد أن فشل في العودة من نزهة فردية بالقرب من جبل بالدي في كاليفورنيا.

قام رجال الإنقاذ بعزل الأصوات من هاتفه المحمول إلى منطقة متمركزة على الجبل ، لكن سوء الأحوال الجوية أعاق البحث.

قالت إدارة عمدة مقاطعة سان برناردينو إنه "على الرغم من الطقس الأكثر دفئًا مؤخرًا ، لا يزال يتعذر الوصول إلى أجزاء من الجبل بسبب ظروف جبال الألب القاسية" ، وتشتمل معظم مناطق البحث على منحدرات شديدة الانحدار لا تزال ، حتى في هذا الوقت من العام ، مغطاة "10 أقدام زائد من الجليد والثلج." في ذروته ، شارك في البحث أكثر من 80 متطوعًا وطاقم مروحيات.

فيما تم العثور على سيارة الممثل في 18 يناير ، واستمرت عمليات البحث في فصل الشتاء على الرغم من الطقس العاصف الذي كان يهدد بوقوع انهيارات ثلجية.