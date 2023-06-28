أخبار الفن.. سرقة عمرو محمود ياسين.. مرض بيومى فؤاد.. عملية محمد منير.. لغز وفاة نجم شهير

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

لقاء السحاب.. ما الذى يجمع دينا وفيفى عبده وجوهرة؟ تفاصيل

نشرت الفنانة دينا صورة تجمعها بكل من فيفى عبده وجوهرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” على متن طائرة.

وعلقت دينا على الصورة قائلة: "لقاء فوق السحاب".

ضبط الجاني.. عمرو محمود ياسين يتعرض للسرقة.. تفاصيل

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن القبض على سارق جوائزه من مكتبه الخاص.

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

أعلنت السلطات المحلية فى ولاية كاليفورنيا العثور على جثة النجم العالمى جوليان ساندز، الذى اختفى في يناير الماضى.

وأوضحت الشرطة، فى بيان لها، أن عملية التعرف على الجثة التي عثر عليها في جبل بالدي في 24 يونيو الجارى، اكتملت، وأظهرت نتائجها أنها للممثل جوليان ساندز ولكن حتى الآن تجري التحقيقات حول السبب الحقيقى وراء الوفاة.

في أحدث ظهور لها.. ماذا قالت صفاء أبو السعود عن محمد رمضان؟

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن سر عدم ظهورها الدائم للاضواء ورأيها فى الأعمال الفنية التى قدمت فى رمضان وسر اعتذارها عن أحد الأعمال التى عرضت فى رمضان الماضى.

وقالت صفاء أبو السعود خلال لقائها على قناة Extra News : طفولتي ونشأتي فرقت في حياتي ودخولي الفن كان صدفة، ووالدتي من شجعتني على دخولي مجال الغناء والتمثيل بعد رفض والدي وخالي.

محمد منير يخضع لعملية جراحية في يوليو المقبل

يخضع الفنان محمد منير لإجراء عملية جراحية جديدة فى إطار رحلة علاجه التى يخضع لها فى ألمانيا حيث من المقرر ان يجرى الجراحة فى يوليو المقبل.

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

كشف الفنان بيومى فؤاد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة شديدة فى القدم بسبب زيادة وزنه.

وقال بيومى فؤاد فى تصريحات صحفية أنه يعانى من مشكلة فى عصب القدم بسبب زيادة الوزن ويسعى إلى العلاج بالخارج مع محاولة لانقاص وزنه.

إيرادات الأفلام في وقفة عيد الأضحى.. كريم عبد العزيز الأول وأحمد فهمي يلاحقه

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، الثلاثاء وقفة عيد الاضحى، حيث بلغت إيراداته 3.866.657 جنيها.