في أحدث ظهور لها.. ماذا قالت صفاء أبو السعود عن محمد رمضان؟

كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن سر عدم ظهورها الدائم للاضواء ورأيها فى الأعمال الفنية التى قدمت فى رمضان وسر اعتذارها عن أحد الأعمال التى عرضت فى رمضان الماضى.

وقالت صفاء أبو السعود خلال لقائها على قناة Extra News : طفولتي ونشأتي فرقت في حياتي ودخولي الفن كان صدفة، ووالدتي من شجعتني على دخولي مجال الغناء والتمثيل بعد رفض والدي وخالي.

وكشفت صفاء أبو السعود أنها اعتذرت على عمل فني عرض عليها في موسم رمضان ماضي 2023 رافضًا الكشف عن اسم العمل، موضحة: رفضت المشاركة فى عمل فنى برمضان الماضى بسبب انه لا يشبهنى ولا ينتسب تاريخى الفنى وتاكدت من صحة قرار بعد رؤيتى للعمل.

واشارت صفاء أبو السعود : "رأيت عدد من الأعمال فى رمضان الماضى واعجبني كثيرا مسلسل جعفر العمدة وأداء محمد رمضان الذى يتمتع بموهبة كبيرة بعيدا عن الغناء وكذلك استمتعت بدور هالة صدقى وإيمان العاصى كنا أعجبت بدور منى زكى فى مسلسل تحت الوصاية ونيللى كريم فى مسلسل عملة نادرة.

صفاء أبو السعود

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود أنها تتمنى العودة للجمهور مرة أخرى، مشيرة إلى أن قرار العودة متوقف على الورق الجيد.

تابعت صفاء أبو السعود فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تريد أن تعود للجمهور فى أقرب وقت ممكن إلا أنها تبحث خلال هذه الفترة عن سيناريو وشخصية جديد عليها حتى تكون عودة قوية وإضافة لمشوارها الفني.

وعن تكريمها من قبل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فى احتفالية عادل عبده أكدت أنها سعيدة بهذا التكريم لكونه من المكان الذى تسبب فى شهرتها وتألقها فى مجال الغناء والاستعراض.