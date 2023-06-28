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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضبط الجاني.. عمرو محمود ياسين يتعرض للسرقة.. تفاصيل

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

نشر المؤلف عمرو محمود ياسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن القبض على سارق جوائزه من مكتبه الخاص. 

وقال عمرو محمود ياسين: منذ أيام قليلة كنت متوجه لمكتبي بدائرة العجوزة وفوجئت بأنني غير قادر على فتح باب المكتب واكتشفت ان المكتب مغلق من الداخل!!  فدخلت الشقة  عبر الحديقة  الخاصة بالمكتب من شقة الجيران ..لاكتشف حينها  اقتحام  مكتبي وسرقة بعض محتوياته ويمكن أكثر ما أحزنني هو  سرقة بعض الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها عن أعمال نصيبي وقسمتك  عدة مواسم وعن مسلسل  ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير  من عدة جهات. 

وأضاف عمرو محمود ياسين : واضح انه كان فاكر انهم  دهب او نحاس او حاجة .. (و لكن في الواقع هما مالهمش قيمة مادية كبيرة .. لكن لهم عندي قيمة معنوية أكيد). 

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وأوضح عمرو محمود ياسين : المهم اتصلت بالنجدة وانتقلوا الي المكتب وقاموا باللازم.. واليوم أبلغت انه تم القبض على السارق ... صحيح اتلف اغلب الجوائز .. لكن  سعيد سعادة كبيرة بإنهم قاموا بالقبض على السارق رغم ان مكتبي لم يكن مزود بكاميرات مراقبة. 

وأشار عمرو محمود ياسين : لذا وجب ان اتقدم بكل الشكر و التقدير للداخلية  المصرية على سرعة الاستجابة وحرفية التعامل الشرطي، وأخص بالذكر  المدير العام لواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية لواء أحمد الوتيدي العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث الرائد حسام العباسي رئيس المباحث. (الذي بذل مجهود كبير  تحية  خاصة له) ومعاوني المباحث أحمد بك فاروق ومصطفي بك عبدالستار ووليد بك عمرو وأحمد بك منتصر.. كل التحية والتقدير لكم.

المؤلف عمرو محمود ياسين عمرو محمود ياسين محمود ياسين مسلسل ونحب تاني لية نصيبي وقسمتك سرقة عمرو محمود ياسين

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