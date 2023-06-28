الظهور بملابس نسائية.. ويجز مطرب الراب المثير للجدل وقصة خلافه مع الموسيقيين

أثار المطرب ويجز حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان تعاونه مع شركة تدعم المثلية الجنسية وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم شرس عليه ودفعه لحذف المنشور الذى أعلن عنه ونرصد فى التقرير التالى ابرز أزمات ويجز.

ويجز وشركة تدعم المثليين

تعرض مغنى الراب ويجز الساعات القليلة الماضية لانتقادات كبيرة بعد إعلانه التعاقد على جولة حفلات عالمية مقرر إقامتها في صيف 2023.

ونشر ويجز، صورة دعائية للحفل عبر خاصية ستورى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وأظهرت الصورة أن الشركة المنظمة تدعم المثلية الجنسية .

وقام ويجز بحذف الصورة من حسابه بتطبيق انستجرام فى أول رد فعل له بعد الهجوم الذى تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اطلالات ويجز

كما تعرض ويجز الى هجوم شرس بسبب إطلالاته المثيرة للجدل وكان أخرها فى حفلته التى أحياها مع المطربة الكبيرة أنغام فى السعودية تحت عنوان ليلة صوت مصر.

وتعرض ويجز وقتها لانتقادات لاذعة بعد ظهوره بهذه الإطلالة التى شبهها البعض بإطلالة نسائية قبل حفلته مع أنغام وقام ويجز بتجاهل تلك الانتقادات.

أزمة ويجز ونقابة الموسيقيين

وبدأت أزمة حفلة ويجز الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية بعد قيام النقابة بإعطاء تصريح غناء لفريق كايروكي الذي يشارك فى نفس الحفل ولم يتم إعطاء نفس التصريح لويجز وذلك لعدم حضوره إلى النقابة والتوقيع على الإقرار المخصص لفئة مطربي الراب والمهرجانات.

وأكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أن مغنى الراب، ويجز لم يطلب حتى الآن تصريحا لإحياء حفل بالتجمع الخامس شهر يوليو القادم.

وأضاف هندي في تصريح خاص لـ صدى البلد أن فريق كاريوكي والذي يحيي مع ويجز حفلة التجمع قد حصل اليوم على تصريح لإحياء الحفل ولكن لم يأت ويجز من أجل هذا التصريح حتى هذه اللحظة.

ويجز وعمرو مصطفى

بينما نشب خلاف حاد بين المطرب ويجز والملحن عمرو مصطفى وذلك بعد التصريحات النارية التى أطلقها الأخير عبر برنامج “اجمد 7 الساعة 7" مع الإعلامية جيهان عبد الله وهو ما دفع ويجز للرد عليه بقوة، فضلا عن الموزع الموسيقى مولوتوف الذى يتعاون مع ويجز ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لخلاف عمرو مصطفى وويجز.

وهاجم الملحن عمرو مصطفى المطرب ويجز عندما كشف عن رأيه فى الأغانى التى يقدمها الأخير حيث قال: "ويجز بيشتري الموسيقى جاهزة بـ 100 دولار والموزع الموسيقى دوره مش موجود"، وخرج رواد السوشيال ميديا ليدافعوا عن ويجز بعد هجوم عمرو مصطفى عليه.

وقرر ويجز أن يرد على عمرو مصطفى بطريقته الخاصة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” بصورة يشكر فيها صناع المزيكا الذين تعاونوا معه في أغنياته، وقال ويجز: “أحب أشكر كل الرجالة اللي تعاونوا معايا في أغاني الحقبة، كما أشار إلى جميع الموزعين الذي عمل معهم”.

ورد الموزع الموسيقي مولوتوف على هجوم عمرو مصطفى وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وقال: “مبدئيا، أنا هتكلم عن الأغاني اللي أنا عملتها لويجز، وهي “دورك جاي وبالسلامة وأسياد البلد”، وبما إن أنا الموزع بتاعها أحب أقول للأستاذ عمرو مصطفى، إن الأغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحين وشغل بمستوى عالمي”.

وأضاف الموزع مولوتوف: "وبتاخد وقت ومجهود وتفكير كبير جدا من كل الأطراف المشتركة فيها والموضوع مش بالسهولة والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، أما بالنسبة لموضوع الفلوس وشراء المزيكا فأنا لم أتقاض أي أجر على الأعمال دي لأن فيه اتفاقات بصورة تانية".

واختتم مولوتوف: "وفي النهاية، إحنا بنشكرك على اهتمامك، بس ياريت تتحرى الدقة قبل نشر أي معلومات وشكرا".