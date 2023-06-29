كشف الدكتور مدحت عبد الحليم، استشارى الكلى، عن مشروبات يجب الحرص على تناولها خلال أيام العيد تمنع الحموضة والانتفاخ.

مشروبات احرص على تناولها خلال أيام العيد تمنع الحموضة والانتفاخ

وقال عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه توجد العديد من المشروبات التي يمكن أن تساعد على تخفيف الحموضة والانتفاخ، خاصة خلال أيام العيد بعد تناول الوجبات الدسمة، ومن بين هذه المشروبات:

1- الماء: شرب الماء بشكل كافٍ يمكن أن يساعد على تخفيف الأعراض المرتبطة بالحموضة والانتفاخ، فهو يساعد على ترطيب الأمعاء وتنظيفها.

2- الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الحموضة.

3- الزنجبيل: يمكن تناول عصير الزنجبيل أو شاي الزنجبيل لتخفيف الحموضة والانتفاخ وتحسين عملية الهضم.

4- القرفة: يمكن إضافة القرفة إلى الشاي أو الحليب لتخفيف الحموضة والانتفاخ وتحسين عملية الهضم.

5- عصائر الفواكه غير الحمضية: يمكن شرب عصائر الفواكه غير الحمضية مثل الكمثرى والتفاح لتخفيف الحموضة وتحسين عملية الهضم.

6- الماء الدافئ مع الليمون: يمكن شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون لتخفيف الحموضة وتحسين عملية الهضم.

مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه المشروبات لا تعد العلاج النهائي للحموضة والانتفاخ، وإذا كانت الأعراض مستمرة أو شديدة، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الرئيسي والعلاج المناسب.