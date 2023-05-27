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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

صدى البلد

يُعتبر الشمام أحد الفواكه الصيفية اللذيذة والمفيدة جدًا لصحة الإنسان ويُمكن تناوله كوجبة خفيفة مفعمة بالطاقة ومضادات الأكسدة ، ويمكن عمله عصير وهو من  العصائر المهمة جداً للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وعلى المعدة بالأخص، حيث يساهم في التخلص من الحموضة التي قد تؤدي إلى عسر في الهضم، وتقلصات في المعدة. ولأن عصير الشمام يحتوي على كميات كبيرة من الماء وكمية بسيطة من الألياف، فهو يعمل على الحفاظ على حركة المعدة .. نرصد اهم فوائد عصير الشمام.

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فوائد عصير الشمام:

⁃ يحتوي الشمام على ألياف تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، لذا فهو من الفاكهة التي يفضل تناولها عند الرغبة في إنقاص الوزن.
⁃ يحتوي عصير الشمام على نسبة كبيرة من فيتامين أ، والذي يعمل على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والحفاظ على صحة البشرة ونضارتها


⁃ يحتوي الشمام على الكثير من الألياف والسوائل والقليل من السعرات الحرارية، قد يُساهم ذلك على نزول الوزن والسيطرة عليه من خلال الشعور بالشبع عند تناوله.

⁃ يحتوي على البوتاسيوم، والألياف الغذائية، وفيتامين ج، والكولين كلها مواد مهمة في السيطرة على ضغط الدم ويحتوي الشمام بكثرة على هذه المواد.


⁃ احتواء الشمام على مضادات الأكسدة القوية يعمل  الحفاظ على الخلايا ومنع تلفها وضررها نتيجة الأشعة الفوق بنفسجية.


⁃ الشمام غني جدًّا بفيتامين "أ"، الضروري لصحة الشعر، إذ يساعد على نموه وترطيبه، ويزيد طوله وكثافته.

⁃ يعمل على تقليل التوتر والقلق كما يزيد البوتاسيوم من تدفق الدم والأوكسجين إلى الدماغ، وذلك يؤدي إلى زيادة الشعور بالاسترخاء بالإضافة إلى الحد من هرمونات التوتر، ما يقلل من القلق ويساعد على الاستمتاع بحياة صحية.

⁃ يوازن نسبة السكر في الدم الشمام له طعم شهي وطبيعي، لكنه لا يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، بل عل العكس، فتناوله يزيد مستقبلات الإنسولين في الدم، ما يساعد على توازن نسبة السكر في الجسم.


⁃ يعمل على تقوية البصر وتعد الكاروتينات من العناصر المفيدة لصحة العين وذلك لأنها تحمي العين من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين (الضمور البقعي). كما أن فيتامين "سي" الموجود في الكانتلوب مفيد جداً لصحة العين.

⁃ يحتوي على مضادان الأكسدة ما يعزز صحة العينين، أيضًا يحتوي الشمام على مادة "الزياكسانثين" المفيدة في تقوية البصر، والوقاية من مشكلات الرؤية المرتبطة بالتقدم في العمر.

⁃ يحتوي الشمام على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، كفيتاميني "أ" و"ج"، المفيدين في تقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من العدوى والالتهابات المختلفة.

 

طريقة عمل عصير الشمام الطبيعي

المكونات:

نصف ثمرة شمام مقشرة ومقطعة مكعبات.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.


الطريقة:


ضعي الشمام في الخلاط، وأضيفي إليه الحليب

والسكر، واخفقي المكونات جيدًا ،استبدلي السكر

الأبيض بالعسل الطبيعي، للحصول على مشروب صحي .

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