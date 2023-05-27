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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد| بأسهل الخطوات

طريقة عمل جبنة موتزاريلا
طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد

جبنة موتزاريلا فرايد من الأطباق الجانبية التي تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد.

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مقادير جبنة موتزاريلا فرايد


مكعب جبنة موتزاريلا
كوب دقيق
نصف كوب نشا
٢كوب بقسماط مطحون
٤بيض
نصف كوب حليب
ملعقة كبيرة لبن بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي


طريقة تحضير جبنة موتزاريلا فرايد


نقطع الجبنة الموتزاريلا ثم في بولة نخفق البيض مع رشة ملح وفلفل أسود وفي بولة أخرى نخلط البقسماط مع الثوم البودر والبصل البودر والملح وفي بولة أخرى نخلط الدقيق مع اللبن البودر والفلفل الأسود والنشا ثم نضع الجبنة في خليط الدقيق ثم في خليط البيض ثم في خليط البقسماط  ثم نقليها في زيت غزير ساخن جداً وتقدم بالهنا والشفا

جبنة موتزاريلا فرايد طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد مقادير جبنة موتزاريلا فرايد طريقة تحضير جبنة موتزاريلا فرايد الشيف محمد حامد

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