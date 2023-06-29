حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لا تستعجلوا الحب .. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بلوزة طويلة وذات أكمام ذات اللون الرمادي اللامع ونسقت معها بنطلونا أسود طويلا، واتسم التصميم بالقماش الستان، ما كشف عن رشاقتها.

أكملت رضوى الشربيني إطلالتها بقراط صغير الحجم باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها فى اليد، ما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: “لا تستعجلوا الحب”.