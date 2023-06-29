عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

لا تستعجلوا الحب..
لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لا تستعجلوا الحب .. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بلوزة طويلة وذات أكمام ذات اللون الرمادي اللامع ونسقت معها بنطلونا أسود طويلا، واتسم التصميم بالقماش الستان، ما كشف عن رشاقتها.

أكملت رضوى الشربيني إطلالتها بقراط صغير الحجم باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها فى اليد، ما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة: “لا تستعجلوا الحب”.

الإنستجرام احدث ظهور له احدث ظهور لها رضوي الشربيني المذيعة رضوى الشربيني اطلالة رضوي الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

التصنيف بالكامل| 3 منتخبات تهدد مصر في قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

موضوعات متعلقة

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

بإطلالة صيفية .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

مستشار رئيس جنوب السودان: نحن شعب واحد مع مصر

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته في المحاكم بعد زواج شهرين.. آيتن عامر حررت محضرا ضد طليقها

ترشيحاتنا

ماتت ملبية.. وفاة سيدة عقب انتهائها من رمي جمرة العقبة بالسعودية.. تفاصيل

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة أول أيام التشريق

رئيس النيابة الإدارية: ثورة 30 يونيو عبرت عن تكاتف الشعب بمختلف طوائفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ