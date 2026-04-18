خسر وزنه وليس كرامته .. نجل متحدث الفصائل الفلسطينية يروي معاناة والده قبل استشهاده

أثارت رسالة مؤثرة نشرها نجل حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، المعروف بـ«أبو عبيدة» المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية، حالة واسعة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن معاناة والده واستشهاد عدد من أفراد أسرته جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة.

ونشر نجل «أبو عبيدة» صورة لوالده عبر حسابه علي فيسبوك، مرفقة بكلمات مؤلمة عبّر فيها عن حجم الألم الذي يعيشه، مؤكدًا أن الحرب والجوع أنهكا جسد والده، حيث فقد أكثر من 30 كيلوغرامًا من وزنه، لكنه ظل ثابتًا متمسكًا بكرامته ومواقفه.

وأضاف أن والده اختار أن يعيش نفس ظروف شعبه ويتقاسم معهم المعاناة، مشيرًا إلى أنه كان يصبر كما يصبرون، رغم ما وصفه بحملات التشويه والاتهامات التي طالته.

واختتم رسالته بالدعاء لوالده ووالدته وإخوته، معبرا عن اشتياقه لهم، ومتمنيا أن يجمعهم الله في الجنة، داعيًا الجميع إلى الدعاء لهم.

وتأتي هذه الرسالة في ظل استمرار التصعيد في قطاع غزة، وما يخلفه من خسائر إنسانية كبيرة، وسط تفاعل واسع مع القصص التي تعكس معاناة المدنيين في ظل الحرب.