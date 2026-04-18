نجل أبو عبيدة يودع شقيقه الطفل يمان بكلمات مؤثرة

نشر نجل حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، المعروف بـ«أبو عبيدة» المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، صورة لشقيقه يمان، الذي استشهد رفقة والده خلال قصف إسرائيلي فى اغسطس الماضي.

وكتب نجل "أبو عبيدة" كلمات مؤثرة ناعيًا شقيقه الطفل، الذي لم يتجاوز 7 سنوات، قائلاً: "أخي يمان ابن أبو عبيدة استشهد وهو عمره 7 سنوات.. يا من حسبت الصغر ضعفا ظاهرا انظر… ففيه عواصفُ الإيمان.. كم من صغيرٍ علم الدنيا بأن العز يولدُ في قلوب الهوان"

وأضاف في رسالته: "قتلوا طفلًا… لا لأنه خطر، بل لأنهم يخافون ما قد يصبح يخشون ذاكرةً لا تموت، وجيلا يولد من الوجع أكثر وعيا وأشد ثباتا".

