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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة .. أبحاث تكشف عن مادة مسرطنة في المشروبات الغازية والعلكة

منتج منتشر في الأسواق
منتج منتشر في الأسواق يحتوي على مواد مسرطنة

أكدت الوكالة الدولية لبحوث السرطان أنها  بصدد إعلان أن أحد أكثر المُحليات الصناعية شيوعا في العالم مادة مسرطنة. 

وقالت الدكتورة سكينة جمال، خبيرة التغذية، إن الأسبرتام والذي يدخل  في صناعة منتجات تتنوع بين المشروبات الغازية وأحد أنواع العلكة قد يندرج تحت قائمة المواد المسرطنة.

وأوضحت أن الأسبرتام هو نوع من المواد الحلوة الاصطناعية المستخدمة كبديل للسكر في الأطعمة والمشروبات الخفيفة والحلويات والأدوية، وقد تم دراسة سلامة الأسبرتام لفترة طويلة وتوصل العلماء إلى أنها مادة آمنة للاستهلاك البشري بكميات معتدلة.

ونوهت بأن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى وجود بعض التأثيرات الجانبية للاستهلاك المفرط للأسبرتام، مثل الصداع والدوخة وتغيرات في النوم والشعور بالغثيان، ولكن هذه الأعراض غالبًا ما تكون طفيفة وتختفي بسرعة.

وتابعت “بالنسبة للمحلات الصناعية، فقد تكون هناك درجات عالية من الأسبرتام في بعض المنتجات الصناعية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنها خطرة على الصحة، ولكن ينبغي تناولها بكميات معتدلة وفقًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة"، مشددة على ضرورة الاطلاع على تاريخ الصلاحية والتأكد من جودة المنتجات التي نتناولها.

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ما الأعراض الجانبية الشائعة للاستخدام الزائد للأسبرتام؟

وأوضحت أنه على الرغم من أن الأسبرتام يعتبر آمنًا بشكل عام عند استخدامه بالجرعات الموصى بها، إلا أن استخدامه بكميات زائدة قد يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية. 

ومن بين الأعراض الجانبية الشائعة للاستخدام الزائد للأسبرتام:

الصداع
آلام المفاصل
المغص
الدوخة
القلق
الاكتئاب
النعاس
الشعور بالتعب
الغثيان
الإسهال
وعلى الرغم من أن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة وتزول بسرعة، فإنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي أعراض غير مريحة بعد تناول الأسبرتام الاتصال بالطبيب. كما ينبغي عدم تجاوز الجرعات الموصى بها واتباع تعليمات الاستخدام الموجودة على عبوة المنتج.

الاصطناعي أطعمة الأسبرتام المحليات الصناعية ​​​​​​​health

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