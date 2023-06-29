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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فخدة الخروف بالتوم في الفرن

فخدة الخروف بالفرن
فخدة الخروف بالفرن

فخدة الخروف بالتوم المشوية في الفرن هي وصفة مميزة وشهية، وتعطي نكهة لذيذة للحم المشوي.

وفيما يلي طريقة عمل فخدة الخروف بالتوم المشوية في الفرن:

المكونات:
- فخدة خروف
- 6 حبات من الثوم المفروم
- 1/4 كوب زيت الزيتون
- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
- 1 ملعقة كبيرة من الملح
- 1/2 كوب من الماء

الطريقة:
1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2. في وعاء، اخلطي الثوم المفروم، زيت الزيتون، الفلفل الأسود، الكمون، والملح.
3. ضعي الفخدة في صنية، ودلكي الخليط المحضر في الخارج والداخل من الفخاد بالتساوي.
4. ضعي الماء في الطبق مع الفخاد.
5. غطي الطبق بورق الألمنيوم.
6. ادخلي الطبق في الفرن واتركيه لمدة ساعتين ونصف، أو حتى يصبح اللحم طرياً ومتساهلاً.
7. بعد ذلك، ارفعي درجة الحرارة إلى 220 درجة مئوية وازالي الورق الألمنيوم عن الطبق.
8. أعيدي الطبق إلى الفرن واتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي من اللحم إلى اللون الذهبي.
9. ارفعي الطبق من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً.
10. قطعي الفخاد إلى شرائح، وقدميها ساخنة مع أي نوع من الخضار أو الأرز المفضل لديك.

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