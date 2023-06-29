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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكباب مش هتحتاجي تشتريه من برة.. أفضل طريقة لشوي اللحمة بالمنزل

لحمة مشوية
لحمة مشوية

قال الشيف محمود جلال، يمكن شوي اللحمة بسرعة في المنزل باستخدام الشواية الكهربائية أو الشواية الغازية أو الفحمية. وإليك خطوات عامة لشواء اللحمة بسرعة:

1- تحضير الشواية: يجب تحضير الشواية قبل البدء في شواء اللحمة. يمكن تسخين الشواية لمدة 10-15 دقيقة قبل البدء في الشواء.

2- تحضير اللحمة: يجب تحضير اللحمة بشكل صحيح قبل الشواء. يمكن تتبيل اللحمة بالتوابل والملح والفلفل والثوم والبصل والزيت حسب الرغبة.

3- شواء اللحمة: يمكن وضع اللحمة على الشواية المسخنة وشوائها لمدة 3-5 دقائق على كل جانب، حتى يتم شواؤها بشكل متساوٍ وتكون اللحمة متوسطة النضج.

4- التحقق من درجة النضج: يجب التحقق من درجة نضج اللحمة بواسطة ثيرمومتر اللحوم. يجب أن تكون درجة حرارة اللحمة عند أفضل درجة نضج لها.

5- تقديم اللحمة: يمكن تقديم اللحمة بعد إخراجها من الشواية وتركها للتبرد لبضع دقائق. يمكن تقطيع اللحمة وتقديمها مباشرة.

تذكر أن درجة الحرارة ووقت الشواء يختلفان بين أنواع اللحوم وحسب الوصفة المستخدمة، لذا يجب التحقق من الوقت ودرجة الحرارة المناسبين لنوع اللحمة التي تريد شوائها.

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