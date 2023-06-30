زيادة مخصصات الدعم أول يوليو.. وهذه أسعار السلع لأصحاب البطاقات التموينية غدا

أقرت الحكومة زيادة جديدة إلى مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل 2023\2024 تصل إلى 42% مقارنة بمخصصات دعم السلع التموينية العام المالي الجاري.

ويترقب أصحاب البطاقات التموينية أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر يوليو المقبل للبدء في الحصول على السكر التمويني والأرز التمويني والزيت التمويني بأسعار مخفضة.

وسجلت مخصصات دعم التموين في الموازنة الجديدة المقررة يوليو مقبل بنحو 127.7 مليار جنيه مقارنة بـ 90 مليار جنيه العام المالي الجاري.

وارتفعت المخصصات الموجهة للدعم فى الموازنة الجديدة 2023\2024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ 331.2 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2022/2023، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة فى الدعم بالموازنة الجديدة، فى مقدمتها الهيئة العامة للسلع التموينية، وفق بيان وزارة المالية.

أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم

أسعار السلع التموينية الجديدة

سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.

سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.

سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأشار إلى أن الوزارة توفر اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ 195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ 160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ 170 جنيها للكيلو.

وأكد ‏الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏افريقية عدة واستوردت ما يصل الى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة الى استيراد الأغنام من اوغندا وتنزانيا.

من جانبه أكد اللواء احمد حسنين- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية أن غرفة العمليات المركزية التى وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التى خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، أثناء وأشار إلى ان الشركة القابضة ستضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية ‏كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، ، ‏مشيرا الى انه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتور احمد كمال ان ‏الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2023، وذلك لاستمرار توفير احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمجمدة.

وقال معاون وزير التموين أحمد كمال، إن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات أسعار اللحوم في السوق المحلي وساهم في توفير احتياجات المواطنين.

وأضاف أحمد كمال، تم زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة من 150 إلى 500 ذبيحة يوميا استعدادا لعيد الأضحى المبارك بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي .

وكانت وزارة التموين قد أوضحت في وقت سابق إن المواعيد الرسمية لعمل المجمعات الاستهلاكية تبدأ الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصلة الجهود الخاصة بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية استعداداً لعيد الأضحى 2023.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى توفير احتياجاتهم من اللحوم دون تحديد حد أقصى للكميات خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخراً إلى المنافذ .

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات.