أخبار السيارات.. أهمية التاكيهات داخل محرك السيارة.. كيفية التعرف على تلفها.. سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعمل أجزاء محرك السيارة بتناغم ودقة بالغة ، حيث يتكون محرك السيارة من مجموعة من الأجزاء مسؤولة عن حدوث عملية احتراق الوقود بداخل غرفة محرك السيارة، ومن ضمن تلك الأجزاء ما يسمي بـ "Rocker Arms" وهي التاكيهات المتواجدة اعلي " وش السلندر"، وترتبط بكامات المحرك عن طريق سيخ التاكيهات .

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس AMG S 63 E Performance الفارهة الجديدة، وتنتمي AMG S 63 E Performance الي فئة السيارات السيدان الأيقونية .

ظهرت سيارة هيونداى توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة أثناء اختبارها، حيث تظهر توسان موديل 2024 الفيس ليفت بتمويهات كثيرة ، وذلك تم رصدة عند رؤيتها عند اختبارها على جبال الألب النمساوية.

كشفت شركة لاند روفر البريطانية عن سياراتها الأيقونية الجديدة Range Rover Evoque، حيث نالت رينج روفر Evoque تعديلات جديدة تمت على المقصورة الداخلية .

قدمت سيارة جيتور X90 بلس الجديدة موديل 2024 بالعديد من التحديثات التكنلوجية الجديدة منها نظام تثبيت السرعة المتكيف بدلا من العادي، تنتمي سيارة جيتور X90 بلس الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن أسعار سياراتها الجديدة شيفروليه سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً، وذلك بعد أن قررت شيفروليه إلغاء الفئة الأساسية التي يبدأ سعرها من 40 ألف دولار، وذلك نتيجة للضغوط التضخمية التي تواجهها صناعة السيارات الكهربائية والتي أدت زيادات أسعار البطاريات .

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن سياراتها الجديدة بي إم دبليو X1 M35i xDrive، والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم، بالإضافة إلي أنها تعتبر أقوى نسخة من سيارات بي إم دبليو X1 الصغيرة، وتحتوي أيضًا علي الجيل التاسع الجديد iDrive 9 لـ نظام المعلومات والترفيه من العلامة البافارية.