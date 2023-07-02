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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختياراته متشابهة وأفكاره جديدة.. خبير تعليم يعلق على امتحان التاريخ 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور تامر شوقي خبير التعليم الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن أسباب شكاوى امتحان التاريخ 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية اليوم .

حيث أوضح الدكتور تامر شوقي  خبير التعليم الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن شكاوى امتحان التاريخ 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية اليوم سببها وجود بعض الاسئلة الصعبة في  امتحان التاريخ 2023  ولكنها ليست تعجيزية

وقال الدكتور تامر شوقي : صعوبة اسئلة  امتحان التاريخ 2023  ، جاءت من تشابه البدائل في اسئلة الاختيار من متعدد ( نفس مشكلة العامين السابقين) ، ومع ذلك نؤكد أنه كان هناك بديل هو الأصح 

وأضاف الدكتور تامر شوقي ، مادة التاريخ 2023  من أهم واكبر المواد الأدبية ومن الصعب على اي طالب اتقان تفاصيلها ومن السهل لواضع الامتحان اللعب بهذه التفاصيل في ضوء خبراته

.وأشار إلى وجود أسئلة في امتحان التاريخ 2023 ذات افكار جديدة لم يتدرب عليها الطالب من قبل ، وهذا يتناسب مع نظام الامتحانات الجديد

وأخيراً قال الدكتور تامر شوقي : علينا الانتظار وعدم الحكم على مستوى صعوبة  امتحان التاريخ 2023  الا بعد تصحيح عينات من إجابات الطلاب ، وحساب معاملات السهولة والصعوبة لكل سؤال .

امتحان التاريخ 2023 

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

وقد قد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال زيارته التفقدية التي اجراها اليوم بالمحافظة .

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