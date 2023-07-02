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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الرجالة مش طايقاها .. كيف رد الجمهور على تصريح الخروف لرضوى الشربينى؟

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تسببت المذيعة رضوى الشربيني فى إثارة حالة كبيرة من الغضب بين جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية خاصة الرجال .

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فقد قامت الإعلامية رضوى الشربيني بكتابة منشور على حسابها الشخصي على موقع تويتر أشارت فيه إلى أن الرجال خرفان .

قالت رضوى الشربيني  فى منشورها “مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه” مما أثار غضب الكثير من الرجال .

منشور رضوى
منشور رضوى

ورد الرجال على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى بطرق مختلفة فمنهم من رد على رضوى الشربيني بشكل ساخر مثل “ما هي لو اكلته هتبقى زي الست اللي اكلت ذراع جوزها”و “علشان النعجة ميحصلش عندها عقد نفسية”

ومنهم من هاجم رضوى الشربيني “رضوى الشربيني المرأة التي تهاجم الرجل ولا تستغنى عنه، هي أكيد كانت تقصد اللي كان عندها في البيت” بينما رأى البعض أنها تسعي فقط لتصدر الترند ولا فرق بينها وبين أى مذيعة أخرى تسعى للشهرة من خلال إثارة الجدل أو التصريحات الغريبة .

والقليل من دافع عن رضوى الشربيني مثل “ كلامها صح مش كل واحدة بتحب راجل بجد انما فى بنات بتقبل بأشباة الرجال وهنا الكلام مظبوط جدا” و "هي حرة في رأيها"
 

وهناك أيضا من رد على منشور رضوى الشربيني بشكل منطقى وبين أهمية الرجل فى المجتمع وبين ميزات الرجال وأهميتها فى تأسيس الأسرة وكم التعب والجهد المبذول منهم لتوفير المال للنساء والأطفال كما انتقدها بعض الرجال بشكل جاد دون تجاوز “عيب لانك بتسيئ لابوكي واخوكي وعمك وخالك ولكل رجل في عائلتك” و “كنتي ماشيه حلو ليه العك”.

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