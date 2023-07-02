6 أطعمة تسبب السكتة الدماغية .. احترس منها

تعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التى تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم إسعاف المصاب بشكل سريع وصحيح.

ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية مضاعفات خطيرة تصل لحد الشلل بل والموت لأنه فى هذه الحالة ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب تجلط الدم أو انفجار الأوعية الدموية ويؤثر على الجسم كله.

ووفقا لما جاء فى موقع “ إكسبريس” أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تزيد من حدوث السكتة الدماغية أهمها النظام الغذائي حيث وجد العلماء أن هناك أطعمة محددة تعزز خطر السكتة الدماغية.

عرض الدكتور جوناثان زيلينجر، رئيس الممارس العام الرقمي في Babylon، أهم الأطعمة التي يجب الحد منها لخفض خطر الإصابة بـ السكتة الدماغية خاصة الفئات الأكثر عرضة لها، أهمها:

اللحوم المصنعة

السمنة المهدرجة

البسكويت غير الصحى

الأكلات المقلية

تناول كميات كبيرة من الملح مثل رقائق البطاطس)

تناول كميات كبيرة من السكر مثل المشروبات الغازية

مشيرا إلى أن تناول الفاكهة الطازجة بانتظام يعمل على خفض احتمالات الإصابة بـ السكتة الدماغية خاصة إذا كانت غير مرشوشة بالمواد الكيميائية.