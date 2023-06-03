القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

تعتبر السكتة الدماغية قاتلاً خفيًا حيث تودي بحياة ضحية جديدة كل خمس دقائق في المملكة المتحدة البريطانية وحدها.

هذه الإحصائية تزداد سوءًا بسبب حقيقة أن الاختيارات الغذائية السيئة يمكن أن تصبح حجر الأساس لهذه الحالة الطبية الطارئة التي قد تكون قاتلة.

وفقًا للدكتورة «شيرين قسام» مؤسسة Plant-Based Health Professionals UK فإن "الأطعمة الرئيسية" التي قد تجعلك عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية تتمثل في نوعين من اللحوم وهما؛ المصنعة والحمراء.

من التمليح إلى المعالجة، يتم تغيير اللحوم المصنعة بطريقة ما من أجل الحفاظ عليها أو على نكهتها.

تشمل اللحوم المصنعة الكلاسيكيات مثل النقانق، بينما يتمثل اللحم الأحمر في اللحم البقري.

بالإضافة إلى تصريح الطبيبة، وجاء البحث المنشور في مجلة القلب الأوروبية لتسليط الضوء أيضًا على هذا الخطر.

بالنظر إلى أكثر من 400 ألف مشارك من تسعة بلدان، حددت الدراسة الأطعمة المرتبطة بخطر الإصابة بالسكتات الدماغية الإقفارية والنزفية.

والأسوأ من ذلك أن تناول 50 جرامًا فقط من اللحوم الحمراء والمعالجة التي يتم تناولها يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسكتة إقفارية بنسبة 14%.

تؤكد الدكتورة شيرين قسام أن اللحوم الحمراء والمعالجة مرتبطة بمجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بدءًا من السرطان إلى أمراض القلب.

وأضافت: "بالنسبة لهذه الأطعمة والمشروبات غير الصحية، لا يوجد حد آمن لتأثير الجرعة، فكلما زاد استهلاكك زادت المخاطر".

