رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني حالة كبيرة من الجدل بين جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب تصريحها الأخير عن الرجال.



كتبت رضوى الشربيني على حسابها الشخصي على موقع تويتر منشورا شبهت فيه الرجال بالخرفان مما تسبب بتعليق عدد كبير من الرجال عليها سواء بالهجوم أو السخرية.

وفى الساعات الأخيرة ، حذفت الإعلامية رضوى الشربيني المنشور الذي عرضته على تويتر وشبهت فيه الرجال بالخرفان.

تفاصيل أزمة رضوى الشربيني

قالت رضوى الشربيني “مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه” وهو ما اعتبره كثيرون أنه إهانة عامة لكل الرجال.



وأحالت إدارة قناة سي بي سي المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق بعد موجة الاعتراض الكبيرة من الجمهور على تصريحها الأخير رغم أنه على صفحتها الشخصية بعيدا عن منصات المؤسسة ولكنه فيه إساءة لا تقبل بها.