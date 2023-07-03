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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جـثة ابن الدقهلية بـ"نيل سوهاج"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة شاب في منتصف العقد الرابع من العُمر، غرقاً بنهر النيل بشارع السماكين ببندر المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وبفحص الجـثة ظاهريًا تبين أنه يرتدي كامل ملابسه: " قميص أصفر اللون، وبنطلون جينز أسود اللون، به حزام بيج اللون، وساعة يد ماركة سواتش".

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد بوجود جـ.ـثة شاب ثلاثيني طافية بنهر النيل بشارع السماكين دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین غرق المدعو "محمد ز. م- 35 سنة- حاصل على ليسانس آداب- ويقيم الدقهلية"، وبمناظرة الجـ.ـثة ظاهريًا تبين عدم وجود ثمة إصابات به، وعثر بين طيات ملابسه على "محفظة جلد سوداء اللون بداخلها بطاقة تحقيق شخصية، ومبلغ مالي مُحدد وفيزا كارت باسمه".

وعلى الفور تم نقل الجـ.ـثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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