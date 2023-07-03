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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 300 مليون جنيه.. 5 معلومات عن كبري الثقافة في سوهاج

كبري الثقافة في سوهاج
كبري الثقافة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، خلال عام 2021م، افتتاح أضخم مشروع شهدته المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو مشروع كبري الثقافة، والذي سُميَ بهذا الاسم نظرًا لإقامته بميدان الثقافة الذي يتوسط المدينة.

ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات الهامة عن كبري الثقافة بمحافظة سوهاج، والذي تم افتتاحه عام 2021م، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكبري الثقافة بتكلفة 300 مليون جنيه.

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كبري الثقافة في 5 معلومات

1- تم الانتهاء من مشروع كبري ثقافة سوهاج بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه.

2- وقعت محافظة سوهاج بروتوكول تعاون مُشترك مع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج السابق، ورئيس مجلس إدارة مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بكلية الهندسة، للإشراف الهندسي على تنفيذ المشروع.

3- تم تنفيذ مشروع إنشاء كوبري الثقافة، من خلال الشركة الوطنية للمقاولات العامة، في مدة استغرقت عامين.

4- يربط كوبري الثقافة بين شارع التحرير وميدان العروبة، وشارع "أسيوط– سوهاج"، والكورنيش الغربي، وفي كلا الاتجاهين يمر أعلى ميدان الثقافة.

5- يبلغ عرض الكوبري 15 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الاتجاهات المُختلفة.

محافظ سوهاج يشارك أهالي المنشاة احتفالاتهم

وكان قد شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الآلاف من أهالى مركز ومدينة المنشاة، في وقتًا سابق، فعاليات الحوار المجتمعي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" بمركز شباب مدينة المنشاة.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وهشام الحداد منسق حياة كريمة، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، وعدد من القيادات التنفيذية، والالاف من مختلف قرى ومدينة المنشاة.

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