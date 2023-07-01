حوض خرساني يخطف روح فتاة صغيرة في سوهاج

انتهت حياة صغيرة في العقد الأول من العُمر، غرقًا بحوض خرساني مُمتلئ بالمياه، في دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وذلك أثناء لهوها، حيث انزلقت قدماها وسقطت به ولفظت أنفاسها الأخيرة بداخله.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، مفاده انتهاء حياة صغيرة غرقًا بحوض خرساني مُمتلئ بالمياه.

وبالانتقال والفحص، تبین مصرع الطفلة “شيماء. م. ص”، عامين ونصف، وتقيم بدائرة المركز، وبسؤال والدتها المدعوة “صفاء. ع. ح”، 21 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو صغيرتها المذكورة بالمنزل، سقطت داخل حوض خرساني مُمتلئ بالمياه؛ ما أدى إلى غرقها ووفاتها في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.