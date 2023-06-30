عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استهدفت 181 قرية بالمرحلة الأولى| توصيل الغاز الطبيعي في سوهاج

جانب من أعمال توصيل
جانب من أعمال توصيل الغاز الطبيعي بسوهاج

حققت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، على أرض محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، تنمية ومشروعات عملاقة في مختلف القطاعات بدعم تام من القيادة السياسية والحكومة.

ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تغيير واقع قرى الريف بمحافظة سوهاج، حيث استهدفت المرحلة الأولى 181 قرية، و1123 نجع وتابع، حيث تم إنجاز مئات المشروعات في مختلف القطاعات كـ" مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، التعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة"، وغيرها من القطاعات الحيوية.

9 أعوام من التطور.. مشروعا "ثقافة سوهاج والبلينا العلوي" طفرة تحول بالمحافظة

لإجبارها على الخطبة .. عشرينية تُنهي حياتها بمادة سامة في سوهاج

حياة كريمة طفرة النمو في سوهاج

ويستعرض لكم موقع صدى البلد بعض الإنجازات التي وضعتها "حياة كريمة" حجر أساسها ثم أكملت مسيرتها حتى أصبحت واقعًا ملموسًا للمواطنين بقلب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

أطلقت شركة مودرن جاس، أول شُعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة البترول أنه تم تنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مللي بار بأطوال 6400 متر شاملة فرعات المنازل، ومن المُخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 900 عميل بالقرية؛ ليصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لـ26 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجاري التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج حياة كريمة مشروعات حياة كريمة الغاز الطبيعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

الذهب ينهار بشدة.. الأصفر قرب أدنى مستوياته في نحو 4 شهور

موضوعات متعلقة

تطوير المستشفيات| الصحة توفر سيارة مجهزة لـ نقل التطعيمات والأمصال في سوهاج

ترشيحاتنا

حريق يلتهم صالة جيم في فيصل وإصابة 3 أشخاص

في 30 يونيو.. روسيا توجه رسالة خاصة للمصريين: لن نتخلى عنكم

ملوك الفخامة.. محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد| شاهد

فرنسا تشتعل| الداخلية تكشف إجمالي الإصابات والاعتقالات.. وماكرون يعقد اجتماعا طارئا

تل أبيب تطالب الرباط بتسليمها إسرائيلياً متهماً بتفجير منشأة‎

انتقام وسط الشارع.. 3 عاطلين ينهون حياة تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. لن تتوقع ثمنه

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ