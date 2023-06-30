استهدفت 181 قرية بالمرحلة الأولى| توصيل الغاز الطبيعي في سوهاج

حققت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، على أرض محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، تنمية ومشروعات عملاقة في مختلف القطاعات بدعم تام من القيادة السياسية والحكومة.

ساهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تغيير واقع قرى الريف بمحافظة سوهاج، حيث استهدفت المرحلة الأولى 181 قرية، و1123 نجع وتابع، حيث تم إنجاز مئات المشروعات في مختلف القطاعات كـ" مياه الشرب والصرف الصحي، الصحة، التعليم، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة"، وغيرها من القطاعات الحيوية.

حياة كريمة طفرة النمو في سوهاج

ويستعرض لكم موقع صدى البلد بعض الإنجازات التي وضعتها "حياة كريمة" حجر أساسها ثم أكملت مسيرتها حتى أصبحت واقعًا ملموسًا للمواطنين بقلب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

أطلقت شركة مودرن جاس، أول شُعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية العساكرة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة البترول أنه تم تنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 مللي بار بأطوال 6400 متر شاملة فرعات المنازل، ومن المُخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 900 عميل بالقرية؛ ليصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لـ26 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجاري التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.