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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإجبارها على الخطبة .. عشرينية تُنهي حياتها بمادة سامة في سوهاج

صدى البلد

أنهت فتاة في نهاية العقد الثالث من العُمر، حياتها بتناولها مادة سامة غير معلومة، داخل منزل أسرتها دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ إثر إجبارها من والديها على إتمام خطبتها من شخص لا ترغبه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة فتاة عشرينية؛ إثر تناولها مادة سامة غير معلومة؛ إثر إجبارها من والديها على إتمام خطبتها من شخص لا ترغبه.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعوة " نادية ح.ع.ع- 27 سنة- لا تعمل- وتقيم بندر المنشاة"، وبسؤال والدها المدعو "حامد ع.ع- 62 سنة- مزارع، وشقيقها المدعو أحمد ح.ع.ع- 32 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة غير معلومة؛ ما أدى إلى إصابتها بتسمم ووفاتها في الحال، وذلك إثر مرورها بحالة نفسية سيئة لرغبة أسرتها في خطبتها لأحد الأشخاص ورفضها ذلك، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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